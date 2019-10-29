天然地毯！河岸護岸孕生機 三貂嶺成筆筒樹天堂

2019-10-29 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市水利局為確保基隆河護岸結構安全，以「石籠工法」進行三貂嶺石籠護岸，不僅穩固邊坡，還成功繁殖、維護筆筒樹的生長環境，落實以接近自然生態工法達到河道疏濬及清理的目的。

納莉風災後，為了保障當地民眾的生命財產安全，水利局進行基隆河上游三貂嶺護岸工程，以「石籠工法」方式，利用基隆河中的淤積土石，包含卵石、沙土或礫土等，作為部分石籠材料回填護岸。

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水利局水利工程養護科長黃敏政表示，「石籠工法」與先前淡水公司田溪護岸的「砌石工法」雷同，皆以天然石塊為原料，但石籠工法是將卵石放入方形的鐵網中，再把裝有卵石鐵籠一格一格堆疊起來，成為石籠護岸。

2001年完成護岸工程後，剛開始並無任何植物蹤跡，之後筆筒樹藉由孢子散布成功繁殖，並紮根生長於三貂嶺石籠護岸，因此，水利局從2013年起開始，進行三貂嶺護岸周遭環境清潔及除草等力行性維護工作，提供民眾良好休憩及親水空間。

由於筆筒樹生長環境一旦被破壞就很難復原，為此，水利局每月進行1次例行性維護，而夏天則提高成每月2次環境整理，全年動員18次維護次數，投入的人力及物力十分可觀，從事環境維護時也十分小心，深怕損傷筆筒樹的原有棲息地。