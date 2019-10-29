泰山水管破30小時大塞車 侯友宜怒要年底前換完老舊管

2019-10-29 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市泰山區明志路21日因地下自來水管線破裂，交通大受影響，7493戶停水近30小時才陸續恢復，當時新北市長侯友宜已要求台水公司負責，今天上午在道安會報中，再度點名台水公司，直指明志路等主幹道的滲水漏水老舊管線，在年底前要施工更換完成，他還會再去視察，否則會找台水公司董事長講清楚。

侯友宜在會議中，劈頭就點名台水公司，嚴肅地說，台水要好好檢視還有哪些地區的管線老舊，否則材料調不到，弄到整個交通大癱瘓，居民都沒水喝，他也幾乎睡不著覺，「居民罵我剛好而已，但他們沒水喝！」

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原先台水公司人員僅說，年底前會完成明志路等地的老舊管線更換設計，但新北市養工處長馮兆麟認為，該處管線設計規畫單純，不一定需要到年底才能規畫完成。泰山公所也說，該管線已經40多年，20年前也爆過一次，希望能趕快換新。

侯友宜表示，這次事件有很多問題要檢討，水管破裂要換材料卻調不到，讓整個泰山五股地區停水超過30幾個小時，且因為是主要幹道，還造成交通堵塞，「這麼多的老舊管線，從來不好好地去維護，居民停水哀嚎遍野誰負責任？」