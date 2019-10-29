關渡國際自然藝術季11月開幕 限量DIY只給入園早鳥

2019-10-29 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



關渡國際自然藝術季11月到年底於關渡自然公園登場，11月1到3日將舉辦「交叉點－藝術、教育、科學跨域合作論壇」邀請3領域專家演講與分享經驗，11月3日藝術季開幕活動有作品導覽、創意DIY等，前70名入園民眾可享早鳥禮捏皂DIY一份，現場還有集章抽望遠鏡活動；藝術創作則展至12月31日。

「關渡國際自然藝術季」，原名關渡國際自然裝置藝術季，自2006年起舉行，每年邀請多位國際藝術家，利用自然素材現地創作出能展現藝術美感、傳遞環境關懷的戶外裝置作品。

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北市動保處表示，今年藝術季論壇匯集藝術、教育、科學及文化不同領域的能量碰撞激盪、互相交會與對話，為自然保育提供多元觀點，共同思考如何引發大眾加入環境行動。

動保處說，論壇活動邀請世界自然基金會香港分會（WWF Hong Kong）教育經理王偉東講授青少年參與自然保育專題演講；台灣野望國際自然影展策展人王誠之、中研院《研之有物》副主編黃曉君、北投說書人創辦人林智海、馬來西亞自然教室創辦人黃云云與黃宏進、勵馨基金會副執行長王玥好等，分享各領域的案例經驗。