斜坡衝向高深斷谷 台南體育園區整建缺失待改善

2019-10-29 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南市竹溪整治與周邊工程目前驗收中，台南市議會教育小組上午前往現勘，發現多項缺失，要求水利局等相關單位 必須確實改善。

「這樣的鞦韆要怎麼玩？」離地1公尺多高的鞦韆、進行體適能訓練時要先踩過大大小小的沙坑，斜坡往下衝就是斷面十幾公尺高的溪谷，花費近億元的竹溪整治與周邊整建，議員希望在驗收完成前，能改善相關缺失。

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上午議會教育委員會的議員包括蔡旺詮、林美燕、蔡淑惠、沈震東、許又仁、李啟維及周麗津等，在工程主辦單位台南市水利局等相關單位人員陪同下現勘。

水利局除了進行竹溪整治之外，也把體育園區內的相關設施作一併的整理，但其中兒童遊戲區被議員指為是拼裝區。

遊戲區被柵欄圍起來，但是一進柵欄就是沙坑，沒有緩衝走路的地方，大人想要陪著孩子進去玩，連走哪裡都不知道，同時施工單位將原本散落在園區內的體適能器材一併移到兒童遊戲區裡，大人要跨過沙坑才能夠使用，也相當不便，而且沙坑內滿布雜物，隔離設施不夠，未來也將增添孩子遊玩時的危險。

而原來的鞦韆移到遊戲區之後，架得太高，鞦韆離地面有1公尺多，根本不適合孩子玩 ，新做的溜滑梯外觀上顯得很突兀，議員認為根本就是原有設施的大拼裝，使用上不夠人性化。

兒童遊戲區往東，施工單位在河面上架起小橋，斷面也經過設計，相當漂亮，但是因為一個斜坡道就直衝與地面落差十幾公尺高的河道，林美燕擔心未來騎腳踏車的人，可能會一不小心就衝到河谷下。