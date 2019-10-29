親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

軍旅留不住西點「明日領袖」？我西點軍官再傳大退潮

立院三讀通過消防法修正 消防員「退避權」確定入法

斜坡衝向高深斷谷 台南體育園區整建缺失待改善

2019-10-29 11:27聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市竹溪整治與周邊工程目前驗收中，台南市議會教育小組上午前往現勘，發現多項缺失，要求水利局等相關單位 必須確實改善。

「這樣的鞦韆要怎麼玩？」離地1公尺多高的鞦韆、進行體適能訓練時要先踩過大大小小的沙坑，斜坡往下衝就是斷面十幾公尺高的溪谷，花費近億元的竹溪整治與周邊整建，議員希望在驗收完成前，能改善相關缺失。

上午議會教育委員會的議員包括蔡旺詮、林美燕、蔡淑惠、沈震東、許又仁、李啟維及周麗津等，在工程主辦單位台南市水利局等相關單位人員陪同下現勘。

水利局除了進行竹溪整治之外，也把體育園區內的相關設施作一併的整理，但其中兒童遊戲區被議員指為是拼裝區。

遊戲區被柵欄圍起來，但是一進柵欄就是沙坑，沒有緩衝走路的地方，大人想要陪著孩子進去玩，連走哪裡都不知道，同時施工單位將原本散落在園區內的體適能器材一併移到兒童遊戲區裡，大人要跨過沙坑才能夠使用，也相當不便，而且沙坑內滿布雜物，隔離設施不夠，未來也將增添孩子遊玩時的危險。

而原來的鞦韆移到遊戲區之後，架得太高，鞦韆離地面有1公尺多，根本不適合孩子玩 ，新做的溜滑梯外觀上顯得很突兀，議員認為根本就是原有設施的大拼裝，使用上不夠人性化。

兒童遊戲區往東，施工單位在河面上架起小橋，斷面也經過設計，相當漂亮，但是因為一個斜坡道就直衝與地面落差十幾公尺高的河道，林美燕擔心未來騎腳踏車的人，可能會一不小心就衝到河谷下。

水利局陪同的專委黃信銓表示，將與施工單位協商，在驗收完成之前，把相關的缺失一一改善，給大家一個漂亮的公園。

體育公園斜坡道下方就是落差10多公尺高的竹溪河谷。記者修瑞瑩/攝影
體育公園斜坡道下方就是落差10多公尺高的竹溪河谷。記者修瑞瑩/攝影
分享
體育公園內的兒童遊戲區盪鞦韆離地有1公尺多高，不太適合孩子玩。記者修瑞瑩/攝影
體育公園內的兒童遊戲區盪鞦韆離地有1公尺多高，不太適合孩子玩。記者修瑞瑩/攝影
分享
台南市體育園區兒童遊戲區，一進入區內就是沙坑，相當不便。記者修瑞瑩/攝影
台南市體育園區兒童遊戲區，一進入區內就是沙坑，相當不便。記者修瑞瑩/攝影
分享
台南市竹溪整治與周邊工程目前完工，正進行驗收中。記者修瑞瑩/攝影
台南市竹溪整治與周邊工程目前完工，正進行驗收中。記者修瑞瑩/攝影
分享
體育公園內的兒童遊戲區沙坑內滿部異物，兒童遊戲相當危險。記者修瑞瑩/攝影
體育公園內的兒童遊戲區沙坑內滿部異物，兒童遊戲相當危險。記者修瑞瑩/攝影
分享

溜滑梯體育

相關新聞

社子島「剔除區徵」 周四截止收件

2019-10-29 00:03

北市府轉運站前公車站違停 24小時監控取締

2019-10-28 23:52

北市12社福建物混私宅 無法做耐震評估 議員：出事誰扛？

2019-10-28 23:28

高地社區水費貴 新北研議2方案解決

2019-10-28 23:08

防中原溝再被偷排汙 新北祭重罰

2019-10-28 22:58

環狀線加隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 22:57

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

汐止產業道路濕滑不平 民眾慘摔手骨折

2019-10-28 18:45

停車亂象阻交通 汐止水源路要增機車格

2019-10-28 18:43

三重進安街萬聖趴 城市科大搞鬼演出

2019-10-28 18:43

三芝北11道路破損不平 居民盼重鋪改善

2019-10-28 18:42

迎鼠年 雕刻家陳逢顯雕刻世界最小黃金鼠

2019-10-28 18:41

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

新北國際紀錄片月 明天登場精選免費看

2019-10-28 14:36

「原來就飾美」傳承原民文化 展出傳統頭飾

2019-10-28 14:35

社子島歷史建物今增7處 文化局盼明年啟動修復保存計畫

2019-10-28 14:34

新店平廣溪砌石工法護岸 打造人類生態雙贏環境

2019-10-28 13:59

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

萬華國中活動中心、雙園國小健康樓 登錄歷史建築

2019-10-28 12:39

新北市國際紀錄片明登場 國際金獎紀錄片免費看

2019-10-28 12:36

防中原溝再被偷排廢水 新北年底前抽查最重罰300萬

2019-10-28 12:22

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

兩位消防員殉職 公民團體籲中市議會勿當違章工廠門神

2019-10-28 11:34

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06
看更多

熱門文章

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

民進黨下架四維八德 台中50校串聯推禮義廉恥

2019-10-28 14:33

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

兩岸廣場舞交流辣妹、辣媽尬舞 舞力四射

2019-10-28 18:04

太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟

2019-10-28 13:14

全台攤商評比19家五星級 逾四分之一在台南

2019-10-28 15:52

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染

2019-10-29 10:00

竹市南大路與竹蓮街口破管搶修 東區臨時停水8小時

2019-10-28 17:43

嘉縣環保局用錯印章？縣府：是假訊息

2019-10-28 18:00

高市智慧路燈今年加到90組 最大問題竟是電費

2019-10-28 18:25

樹上茶籽也在要偷？農友直呼好誇張

2019-10-28 17:00

味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

基隆市橘郡社區公車亭太小改建難產 市府今拍板蓋這裡

2019-10-28 12:19

中華地下道填平工程 預計明年2月動工

2019-10-28 17:10

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09

萬華國中活動中心、雙園國小健康樓 登錄歷史建築

2019-10-28 12:39

台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59

哪時段易發生車禍？高市既不是清晨也不是夜間…

2019-10-28 15:38

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

台南國中師生集體上吐下瀉 里長聯誼會送日本蘋果加菜

2019-10-28 13:13

君鴻酒店員工控訴遭欠資遣費 勞工局允助盡快發放

2019-10-28 13:24

社子島歷史建物今增7處 文化局盼明年啟動修復保存計畫

2019-10-28 14:34

蔥苗價高種的人少 青蔥恐貴到過年

2019-10-29 00:11

高雄市議會舊址閒置 葉匡時：應活化再利用

2019-10-28 13:13

北市府轉運站前公車站違停 24小時監控取締

2019-10-28 23:52

旗山大林廢爐渣案翻版？垃圾掩埋場同樣滲出高鹼汙水

2019-10-28 19:38

勞動部全國工科賽 美女師帶學生首次參賽獲車床冠軍

2019-10-28 16:55

劉鴻林是木匠之寶 獲登錄為薪傳藝師

2019-10-28 17:47

消防救護若送較遠醫院 高市：患者安危家人要自負

2019-10-28 22:17

水庫清淤廢土製紅磚 創造新循環經濟

2019-10-28 18:59

大林鎮長增清潔隊員遭阻？ 環保局回應有誤會

2019-10-28 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top