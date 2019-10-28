親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12聯合報 記者吳淑君／即時報導

老街都長一樣，都賣一樣的東西？那可不。新北市前市長朱立倫今天到九份老街，指定要吃郵局前油蔥粿，一聽記者沒吃過，他瞪大眼睛，一臉不可思議。他說，油蔥粿是他到九份必吃美食之一，在地傳統美食最好吃，油葱粿很有古早味，很多地方都找不到了，來九份一定要吃這一味。

朱立倫早上陪李永萍拜票，還帶大家去嘗嘗，他每次來一次要吃的油蔥粿。這吃法很特別，切成片狀，再淋上老闆娘特製醬汁，口感冰冰涼涼，滑溜順口，很好吃。

老闆翁憲生說，他的店是九份老店，民國77年開到現在，馬英九也來吃過；油蔥粿由在來米的米漿所製成，蒸好一層以後要塗上蔥爆過的油上去增加香氣，然後再蒸下一層、再塗一次蔥油，反覆以上的步驟約4到5個小時才能做成一大塊油蔥粿。

今天要賣的，前一晚就要放涼，他遵守古老做法，至今不變。以前稱鹹粿包括油蔥粿，芋糕，菜頭粿，後兩者是熱熱吃，油蔥粿吃冷的，口感比較好。油蔥粿一份40元。

翁憲生說，九份生意陸客不來少了三分之二，還好他賣的油蔥粿別人沒有，不然生意「稀累累」了。

朱立委要李永萍當選後要成為台灣最有名的觀光立委，因為這個選區有十大觀光景點第一名的九份，還有十大中的平溪，野柳，加上淡水老街，全台十大觀光景點，新北市有4個入選。

李永萍說，韓國瑜市長提出成立觀光部，她在2004年在立法院已經提案了，但是事隔15年後看到觀光部要成形，很高興，她選上立委一定推出李永萍私房景點，李永萍美食路線，讓觀光景點玩得更有深度，引吸引更多遊客來玩。

朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃，今天他還自己動手切粿，老闆在旁緊盯。記...
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃，今天他還自己動手切粿，老闆在旁緊盯。記者吳淑君／攝影
分享
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃，有濃濃古早味。記者吳淑君／攝影
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃，有濃濃古早味。記者吳淑君／攝影
分享
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃。記者吳淑君／攝影
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃。記者吳淑君／攝影
分享
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃。記者吳淑君／攝影
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃。記者吳淑君／攝影
分享
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃，今天他還自己動手切粿。記者吳淑君／攝影
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃，今天他還自己動手切粿。記者吳淑君／攝影
分享
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃。記者吳淑君／攝影
朱立倫說，九份老街的油蔥粿，他每次來必吃。記者吳淑君／攝影
分享

九份李永萍朱立倫2020選舉2020選舉新北市立委

相關新聞

汐止產業道路濕滑不平 民眾慘摔手骨折

2019-10-28 18:45

停車亂象阻交通 汐止水源路要增機車格

2019-10-28 18:43

三重進安街萬聖趴 城市科大搞鬼演出

2019-10-28 18:43

三芝北11道路破損不平 居民盼重鋪改善

2019-10-28 18:42

迎鼠年 雕刻家陳逢顯雕刻世界最小黃金鼠

2019-10-28 18:41

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

新北國際紀錄片月 明天登場精選免費看

2019-10-28 14:36

「原來就飾美」傳承原民文化 展出傳統頭飾

2019-10-28 14:35

社子島歷史建物今增7處 文化局盼明年啟動修復保存計畫

2019-10-28 14:34

新店平廣溪砌石工法護岸 打造人類生態雙贏環境

2019-10-28 13:59

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

萬華國中活動中心、雙園國小健康樓 登錄歷史建築

2019-10-28 12:39

新北市國際紀錄片明登場 國際金獎紀錄片免費看

2019-10-28 12:36

防中原溝再被偷排廢水 新北年底前抽查最重罰300萬

2019-10-28 12:22

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

兩位消防員殉職 公民團體籲中市議會勿當違章工廠門神

2019-10-28 11:34

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

里長大小聲／「5星級」水碓里 邱江永期待輕軌

2019-10-28 00:33

新北聯合婚禮 侯友宜笑催「中獎」

2019-10-28 00:23

五股堤防將加高 都計現曙光

2019-10-28 00:19

11.2億加高五股堤防 中央埋單

2019-10-28 00:17

里長大小聲／松光里巷弄髒亂 蔡福來：盼市府幫忙清防火巷

2019-10-28 00:10

京華城西北角基地 盼一併放寬住宅使用

2019-10-27 23:59

4成企業違規無醫護 北市勞動局挨批

2019-10-27 23:59

京華城增住宅使用？本周排審 若通過擬參考大彎北回饋

2019-10-27 23:56

沒地方停車 北市成功市場顧客流失一半

2019-10-27 23:27

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42
看更多

熱門文章

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

民進黨下架四維八德 台中50校串聯推禮義廉恥

2019-10-28 14:33

太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟

2019-10-28 13:14

兩岸廣場舞交流辣妹、辣媽尬舞 舞力四射

2019-10-28 18:04

竹市南大路與竹蓮街口破管搶修 東區臨時停水8小時

2019-10-28 17:43

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

全台攤商評比19家五星級 逾四分之一在台南

2019-10-28 15:52

流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09

中華地下道填平工程 預計明年2月動工

2019-10-28 17:10

向醫師謝春梅、作家李喬致敬 公館席開53桌

2019-10-28 00:24

樹上茶籽也在要偷？農友直呼好誇張

2019-10-28 17:00

基隆市橘郡社區公車亭太小改建難產 市府今拍板蓋這裡

2019-10-28 12:19

台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59

高市智慧路燈今年加到90組 最大問題竟是電費

2019-10-28 18:25

味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45

高雄病患跨區送醫爭議 南市消防局：就近、適當為原則

2019-10-28 11:04

哪時段易發生車禍？高市既不是清晨也不是夜間…

2019-10-28 15:38

五股堤防將加高 都計現曙光

2019-10-28 00:19

網紅店注活力 「委託行」漸甦醒

2019-10-28 00:28

嘉縣環保局用錯印章？縣府：是假訊息

2019-10-28 18:00

君鴻酒店員工控訴遭欠資遣費 勞工局允助盡快發放

2019-10-28 13:24

彰化及時雨 風電海上償金每年3億可收20年

2019-10-28 00:32

台南民宿申設範圍 將延伸東、北區

2019-10-27 23:56

社子島歷史建物今增7處 文化局盼明年啟動修復保存計畫

2019-10-28 14:34

竹市將軍村博好評 修復2期獲補助

2019-10-28 00:46

花蓮305公車上路 月底前免費搭

2019-10-27 23:39

高雄市議會舊址閒置 葉匡時：應活化再利用

2019-10-28 13:13

勞動部全國工科賽 美女師帶學生首次參賽獲車床冠軍

2019-10-28 16:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top