來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



老街都長一樣，都賣一樣的東西？那可不。新北市前市長朱立倫今天到九份老街，指定要吃郵局前油蔥粿，一聽記者沒吃過，他瞪大眼睛，一臉不可思議。他說，油蔥粿是他到九份必吃美食之一，在地傳統美食最好吃，油葱粿很有古早味，很多地方都找不到了，來九份一定要吃這一味。

朱立倫早上陪李永萍拜票，還帶大家去嘗嘗，他每次來一次要吃的油蔥粿。這吃法很特別，切成片狀，再淋上老闆娘特製醬汁，口感冰冰涼涼，滑溜順口，很好吃。

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老闆翁憲生說，他的店是九份老店，民國77年開到現在，馬英九也來吃過；油蔥粿由在來米的米漿所製成，蒸好一層以後要塗上蔥爆過的油上去增加香氣，然後再蒸下一層、再塗一次蔥油，反覆以上的步驟約4到5個小時才能做成一大塊油蔥粿。

今天要賣的，前一晚就要放涼，他遵守古老做法，至今不變。以前稱鹹粿包括油蔥粿，芋糕，菜頭粿，後兩者是熱熱吃，油蔥粿吃冷的，口感比較好。油蔥粿一份40元。

翁憲生說，九份生意陸客不來少了三分之二，還好他賣的油蔥粿別人沒有，不然生意「稀累累」了。

朱立委要李永萍當選後要成為台灣最有名的觀光立委，因為這個選區有十大觀光景點第一名的九份，還有十大中的平溪，野柳，加上淡水老街，全台十大觀光景點，新北市有4個入選。