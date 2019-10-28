汐止產業道路濕滑不平 民眾慘摔手骨折

2019-10-28 18:45 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區通往新山夢湖的產業道路下雨天又濕滑，就有住戶進出時慘摔手骨折，市議員張錦豪會勘，要求改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區汐萬路三段有一條可以通往新山夢湖的產業道路，除了住在裡頭的農戶會走，也有不少登山客，只是路況不好，下雨天又濕滑，就有住戶進出時慘摔手骨折，今(28)日市議員張錦豪會勘，要求改善。

民眾說，這條農路真的很難走，主要是長青苔很滑，再加上又不平整，前陣子下雨積水擔心路坍塌，為了讓水排出去，結果下來的時候滑倒，手就骨折受傷，希望相關單位可以幫幫忙，因為種菜種田也需要搬肥料上去，路好走也比較方便。

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市議員張錦豪表示，汐止烘內里柯子林峽谷旁有一條產業道路，那他也是通往夢湖的登山步道，裡面也住了幾戶農家，那前幾天有發生農戶在路上跌倒手受傷，那可以反映出這條產業道路相當濕滑危險，我們希望透過會勘請公所、市府農業局甚至未來協調台電，因為這一條有台電的產權也是台電的維修通道，所以，會勘後將再協調相關單位，一起打造這裡成為更安全、舒適的路。