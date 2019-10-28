停車亂象阻交通 汐止水源路要增機車格

2019-10-28 18:43 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止連興街、水源路一帶，併排阻礙交通，引起不少民怨，市議員廖先翔要求找地方增設機車停車格。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止連興街、水源路一帶，居住人口不少，不過，違規停車嚴重，甚至併排阻礙交通，引起不少民怨，所以，在接獲陳情後，今(28)日市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，要求調整現有的交通標誌標線，找地方增設機車停車格。

從新台五路往連興街進去，路幅不寬車子卻很多，再往裡頭走接水源路口，雖然，路夠寬但是停車位有限，一到上、下班尖峰時間違規停車亂象，成了交通瓶項，讓地方很頭痛。

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自強里長康金龍說，上下班尖峰時間車輛太多，而且併排違停的汽、機車相當的多，也因為這週遭真的有停車的需求，所以，希望能夠多規劃一些機車格。

市議員廖先翔表示，水源路跟連興街口這一邊，有一些傳統社區，所以，停車位需求比較多，畫的車格也比較不足，那目前這裡路口的路幅很寬，希望就標誌標線做調整，多增加一些機車停車格讓民眾多一些合法的停車空間，那也建議目前紅線的地方，如果寬度夠就改畫機車格，那一些斜畫的停車格也改為直放的機車格，可以畫更多的車格，希望可以滿足民眾的需求。