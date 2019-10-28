三重進安街萬聖趴 城市科大搞鬼演出

2019-10-28 18:43 觀天下 記者羅綸宏／三重報導



新北市三重重陽重劃區舉辦萬聖節變裝踩街活動，臺北城市科技大學搞鬼演出，活動更加多采多姿。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 歡慶萬聖節，新北市三重重陽重劃區進安街附近大樓，連續第7年舉辦萬聖節變裝踩街活動，各大樓住戶及店家總動員，大夥玩得不亦樂乎，大力協辦的市議員黃桂蘭今年特別邀請臺北城市科技大學搞鬼演出，讓活動更加多采多姿。

新北市議員黃桂蘭表示，非常感謝老天爺賜風和日麗的好天氣，讓參與的人數比往年更多，也很感謝城市大學設主舞台，提供精彩的表演節目。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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臺北城市科技大學學務長馮美瑜指出，這次參與演出的有演藝系、流行音樂系，以及熱舞社、街舞社等；另外學生會同學也扮成應景的喪屍，而他們臉上的妝，都是我們化妝品應用管理系學生的傑作。

這場萬聖趴不僅住戶參與踴躍，一樓店家也紛紛擺出好玩有趣的闖關遊戲，只要過關就能獲得精美的禮物或糖果。而凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視也共襄盛舉，希望藉由活動的舉辦，拉近彼此距離。

三重區五華里里長張鴻銘說，這項活動是由我們社區自行發起，沒有任何政府經費的支援，讓社區民眾自發性參與活動，並融合在地文化，希望進安街萬聖節踩街活動，能成為三重區的一大亮點。

由於這場踩街活動並不是封街舉行，為了維護安全，黃桂蘭特別號召數十位警察志工，協助安全導護的工作，讓住戶能無後顧之憂盡情踩街狂歡。