三芝北11道路破損不平 居民盼重鋪改善

2019-10-28 18:42 觀天下 記者廖品涵／三芝報導



三芝區北11線道立體停車場到三芝名人館段的道路多處破損崎嶇，市議員鄭宇恩督促相關單位要盡快改善。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 三芝區北11線道立體停車場到三芝名人館段的道路，是運動民眾與遊客常常使用路段，不過多年沒有重鋪的柏油路面多處破損崎嶇，因此，市議員鄭宇恩會勘現場也發現行人專用道上的鋪磚也是多有隆起不平，督促相關單位要盡快改善。

三芝區北11線道從中正立體停車場為起點到三芝遊客中心段道路，路面破損不平，尤其是機慢車常常會騎的路邊，不平整往往造成用路人騎乘時感到顛簸不舒服，一旁行人專用道也因為樹根生長，發生樹穴擴大、鋪磚不平的狀況，這也讓行人尤其是老年人、拐杖族甚至是推嬰兒車的媽媽相當困擾，為此市議員鄭宇恩也來到現場會勘，要改善路面不平問題。

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當地居民指出，家門口是通往共榮社區與三芝名人館的必經之路，平日裡多有散步運動民眾、假日遊客更是多，人行道路面不平，沒走幾步就可能會踢到翹起的磚石、甚至要繞路，家中有長輩出入不免有點擔心，因此希望不只是道路，行人專用道也可以一併改善。

市議員鄭宇恩表示，要求交通局要盡快重鋪路面，路邊快被磨平的若隱若現標線也要重新畫上，預計將會在明年度施工完成，此外針對人行道部分，將會再評估設計，待經費到位時城鄉局以及公所要再進行改善，希望讓這段道路行人與用路人都能夠用路更安全。