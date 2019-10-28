迎鼠年 雕刻家陳逢顯雕刻世界最小黃金鼠

2019-10-28 18:41 觀天下 記者張雯琪／新店報導



迎接2020金鼠年，毫芒雕刻家陳逢顯又推出新作品，這次他是以手工雕刻世界最小的純黃金小老鼠。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 迎接2020金鼠年，毫芒雕刻家陳逢顯又推出新作品，這次他是以手工雕刻世界最小的純黃金小老鼠，每隻黃金小老鼠尺寸都只有1毫米左右，難度相當高，因此陳逢顯耗費了10個月的時間才完成。

這次陳逢顯所雕刻的小黃金鼠，不只是微小，而且每隻都很生動、活潑，再次展現陳逢顯出神入化的雕刻技藝。

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這次設計的4組不同造型的黃金鼠，包括「老鼠娶親」、「福鼠雙輝」、「十全十美」、「同心協力」等，「老鼠娶親」這件黃金小老鼠新娘尺寸約1毫米，大老鼠抱著小老鼠，娶新娘的氛圍，很有生活情趣，是一件不可多得的黃金雕刻作品。而所有作品都是以黃金凸顯金鼠年的喜氣，每件作品都象徵嶄新年度的新氣像。

陳逢顯表示，他40年來，不斷追逐雕刻工法，今年更以故宮文物毫芒雕刻工法，創新技巧，雕刻完成世界最小黃金小老鼠作品。自古以來故宮博物院文物，以黃帝把玩的多寶格作品，最有價值、最精緻細膩，直至現在還是世界很多藝術家們在討論、追求完美的目標。