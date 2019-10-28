違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



為疏解捷運三鶯線施工交通衝擊，新北市今年2月開闢土城福田路，但兩旁的農業區卻被不肖人士覬覦，新北市工務局昨查獲福田路旁一處3328坪農地被業者違法開挖興建停車場，今相關機關前往會勘後，將依都市計劃法新北市施行細則第30及31條規定辦理。

為疏解捷運三鶯線施工造成土城中央路4段交通衝擊，新北市府於今年2月開闢土城頂埔6號道路，並命名為福田路，但兩旁的農業區卻成為不肖人士覬覦破壞的目標。

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工務局表示，近日接獲民眾檢舉，土城福田路旁農地常有大型車輛進出，業者還在農地上圍設鐵欄杆、鋪設鐵板等，昨與新北市農業局突擊巡查發現，面積高達3328坪的農地上作物已被剷平且鋪上許多鐵板。

而原本農地與人行道間近100公分的高低差，也被業者用廢土填平，讓農地與人行道間無高低差，業者表示，要將農地興建成停車場卻無法出示任何公函，農業局當場下令制止業者的違法行為。

工務局今再度與農業局、城鄉局、交通局等相關單位到場會勘，確認土城區頂新段503等多筆地號土地皆屬於農業區，但現場卻有土石推置情況，已違反農業發展條例第40條及第69條規定依法查處，後續也將由城鄉局依都市計劃法新北市施行細則第30及31條規定辦理。