市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



公車站經常有車輛違停造成交通不順暢與車輛交織等危險，北市警察局基於警力有限，為有效取締來抑止違停，11月1日將在市府轉運站前公車停靠區啟動北市首個24小時影像監控取締違停的科技執法系統，盼藉此改善公車站違停。

為保護駕駛人、公車乘客安全及交通順暢，同時兼顧警方執法效能，北市警方下個月起將在公車站「捷運市政府站」的公車停靠區啟動科技執法取締違規停車；主要以影像辨識系統每天全時段監控公車停靠區域，如發現禁停區域有停止超過3分鐘的違停車輛，就會自動執行違規蒐證與舉發作業。

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交通警察大隊表示，依道路交通管理處罰條例第56條相關規定，駕駛人於公共汽車招呼站十公尺內停車，可處機車600元、小客車900元、大型車1200元罰鍰；停車的定義為車輛停止時間逾3分鐘，且未能保持立即行駛的狀態。

交通警察大隊指出，本月設備展開初步測試，期間發現每天偵測違規停車數量為37件；約等於每月1110件；過去人工執法受限人力、勤務量及比例原則，執法時間有限，且多以勸導、驅離為主，雖未特別統計每日件數，但一定遠低於科技執法。