親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

平均每位股民大賺47.4萬！ 台股現在還能搶進嗎？

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

公車站經常有車輛違停造成交通不順暢與車輛交織等危險，北市警察局基於警力有限，為有效取締來抑止違停，11月1日將在市府轉運站前公車停靠區啟動北市首個24小時影像監控取締違停的科技執法系統，盼藉此改善公車站違停。

為保護駕駛人、公車乘客安全及交通順暢，同時兼顧警方執法效能，北市警方下個月起將在公車站「捷運市政府站」的公車停靠區啟動科技執法取締違規停車；主要以影像辨識系統每天全時段監控公車停靠區域，如發現禁停區域有停止超過3分鐘的違停車輛，就會自動執行違規蒐證與舉發作業。

交通警察大隊表示，依道路交通管理處罰條例第56條相關規定，駕駛人於公共汽車招呼站十公尺內停車，可處機車600元、小客車900元、大型車1200元罰鍰；停車的定義為車輛停止時間逾3分鐘，且未能保持立即行駛的狀態。

交通警察大隊指出，本月設備展開初步測試，期間發現每天偵測違規停車數量為37件；約等於每月1110件；過去人工執法受限人力、勤務量及比例原則，執法時間有限，且多以勸導、驅離為主，雖未特別統計每日件數，但一定遠低於科技執法。

交通警察大隊說，北市首個公車站違停科技執法選在市府轉運站前，主因是地點為重要運輸樞紐之一，且鄰近車流量大的路口，人流量也大，經常有計程車等車輛違停影響公車進出站，卻反而不使用合法的市府轉運站B1臨停接送區；目的則是減少交通事故及維護交通順暢；若執法後違停明顯改善，會再考慮擴大辦理。

公車站經常有車輛違停造成交通不順暢與車輛交織等危險，北市警察局11月1日將在市府...
公車站經常有車輛違停造成交通不順暢與車輛交織等危險，北市警察局11月1日將在市府轉運站前公車停靠區啟動北市首個24小時影像監控取締違停的科技執法系統。圖／交通警察大隊提供
分享
公車站經常有車輛違停造成交通不順暢與車輛交織等危險，北市警察局11月1日將在市府...
公車站經常有車輛違停造成交通不順暢與車輛交織等危險，北市警察局11月1日將在市府轉運站前公車停靠區啟動北市首個24小時影像監控取締違停的科技執法系統。圖／交通警察大隊提供
分享
公車站經常有車輛違停造成交通不順暢與車輛交織等危險，北市警察局11月1日將在市府...
公車站經常有車輛違停造成交通不順暢與車輛交織等危險，北市警察局11月1日將在市府轉運站前公車停靠區啟動北市首個24小時影像監控取締違停的科技執法系統。圖／交通警察大隊提供
分享

北市違停警察

相關新聞

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

新北國際紀錄片月 明天登場精選免費看

2019-10-28 14:36

「原來就飾美」傳承原民文化 展出傳統頭飾

2019-10-28 14:35

社子島歷史建物今增7處 文化局盼明年啟動修復保存計畫

2019-10-28 14:34

新店平廣溪砌石工法護岸 打造人類生態雙贏環境

2019-10-28 13:59

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

萬華國中活動中心、雙園國小健康樓 登錄歷史建築

2019-10-28 12:39

新北市國際紀錄片明登場 國際金獎紀錄片免費看

2019-10-28 12:36

防中原溝再被偷排廢水 新北年底前抽查最重罰300萬

2019-10-28 12:22

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

兩位消防員殉職 公民團體籲中市議會勿當違章工廠門神

2019-10-28 11:34

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

里長大小聲／「5星級」水碓里 邱江永期待輕軌

2019-10-28 00:33

新北聯合婚禮 侯友宜笑催「中獎」

2019-10-28 00:23

五股堤防將加高 都計現曙光

2019-10-28 00:19

11.2億加高五股堤防 中央埋單

2019-10-28 00:17

里長大小聲／松光里巷弄髒亂 蔡福來：盼市府幫忙清防火巷

2019-10-28 00:10

京華城西北角基地 盼一併放寬住宅使用

2019-10-27 23:59

4成企業違規無醫護 北市勞動局挨批

2019-10-27 23:59

京華城增住宅使用？本周排審 若通過擬參考大彎北回饋

2019-10-27 23:56

沒地方停車 北市成功市場顧客流失一半

2019-10-27 23:27

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

三芝茭白筍超鮮美 新北年產值超過2億1千萬

2019-10-27 17:28

海誓山盟見證百對愛情 侯友宜：明年沒生加碼送小金鏟

2019-10-27 16:16

憂徐立信拉票？林昶佐：顧台灣立場他最能被信任

2019-10-27 15:52

柯文哲擬立違建爭議委員會 黃國昌：民代關說才是問題

2019-10-27 15:30

影／原民聯合文化活動 小妹妹跳舞萌翻現場

2019-10-27 14:58

新北樹林紅麴文化節吃美食 闖關還可抽智慧電視

2019-10-27 14:27

馬紹爾賈盧伊特市 成新北太平洋區第1個姐妹市

2019-10-27 14:05

五股疏左堤防加高 中央全額負擔11.2億元

2019-10-27 13:22

義民祭搶攻客家選票 柯文哲「客語講稿」曝光

2019-10-27 12:13
看更多

熱門文章

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

連獲全國性兩大獎肯定 高雄這個社區「金厲害」

2019-10-27 20:48

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

民進黨下架四維八德 台中50校串聯推禮義廉恥

2019-10-28 14:33

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20

國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59

向醫師謝春梅、作家李喬致敬 公館席開53桌

2019-10-28 00:24

高雄病患跨區送醫爭議 南市消防局：就近、適當為原則

2019-10-28 11:04

洪慈庸募款餐會 請林佳龍蔡其昌賣「人生重要物品」

2019-10-27 20:47

桃園農博會今天閉幕 未來場館將轉型為環境教育基地

2019-10-27 20:57

高市解編公設保留地 開發成焦點

2019-10-27 23:14

原住民彩繪列車明天後卸妝 台東鐵道迷今搶拍最後身影

2019-10-27 17:45

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟

2019-10-28 13:14

提倡垃圾分類零廢棄 高雄辦二手家具拍賣跳蚤市集

2019-10-27 22:59

彰化及時雨 風電海上償金每年3億可收20年

2019-10-28 00:32

五股堤防將加高 都計現曙光

2019-10-28 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top