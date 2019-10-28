親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／警媒衝突不斷 香港記者遭警方強脫面罩逮捕

全台房價漲幅排行榜出爐！ 這一區奪冠出乎意料

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北市自7月在土城區出現首例屈公病個案後，累積到本月初共20例，由於大多都與中和區國強嶺步道有關，新北市府自9月起擴大封鎖周邊22條步道，並搭配加強噴消滋清，已未再出現案例。新北市衛生局今天上午已派員到場拆除封條，預計解除中和區列管；至於樹林區菜園登革熱部分，將會監測到11月11日。

衛生局今天派員到被管制的中和區國強嶺與圓通寺間步道共22條，正陸續拆除封條，確定今天解除步道列管。衛生局表示，接下來將會回歸常態作業，由各區里安排固定噴消，不會特別安排大動作孳清、噴消，同時搭配疫情監測，若有發生病例，將會再進行疫情調查。

至於登革熱部分，本月17日樹林區彭厝里70歲男性確診至今，衛生局目前針對彭厝里住家周邊、坡內里高風險菜園持續進行噴消和孳清，衛生局昨天也派員到風險菜園噴消，在解除列管前都還會再排程去噴消，目前預計將會持續監測登革熱疫情到11月11日。

衛生局提醒，登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播的疾病，清除孳生源才是防治登革熱根本之道，民眾應每周定期清除住家內及周遭環境積水容器避免養蚊，同時做好個人防護措施，例如外出穿淺色長袖長褲，裸露在外皮膚處噴灑防蚊液等，才能有效防止感染登革熱。

中和區國強嶺與圓通寺間22條步道已拆除封條，今天將解除中和區列管。圖／新北市衛生...
中和區國強嶺與圓通寺間22條步道已拆除封條，今天將解除中和區列管。圖／新北市衛生局提供
分享
新北市衛生局已派員到中和區國強嶺與圓通寺間22條步道拆除封條，今天將解除中和區列...
新北市衛生局已派員到中和區國強嶺與圓通寺間22條步道拆除封條，今天將解除中和區列管。圖／新北市衛生局提供
分享

登革熱

相關新聞

全台攤商評比19家五星級 逾四分之一在台南

2019-10-28 15:52

新北國際紀錄片月 明天登場精選免費看

2019-10-28 14:36

「原來就飾美」傳承原民文化 展出傳統頭飾

2019-10-28 14:35

社子島歷史建物今增7處 文化局盼明年啟動修復保存計畫

2019-10-28 14:34

新店平廣溪砌石工法護岸 打造人類生態雙贏環境

2019-10-28 13:59

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

萬華國中活動中心、雙園國小健康樓 登錄歷史建築

2019-10-28 12:39

新北市國際紀錄片明登場 國際金獎紀錄片免費看

2019-10-28 12:36

防中原溝再被偷排廢水 新北年底前抽查最重罰300萬

2019-10-28 12:22

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

兩位消防員殉職 公民團體籲中市議會勿當違章工廠門神

2019-10-28 11:34

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

里長大小聲／「5星級」水碓里 邱江永期待輕軌

2019-10-28 00:33

新北聯合婚禮 侯友宜笑催「中獎」

2019-10-28 00:23

五股堤防將加高 都計現曙光

2019-10-28 00:19

11.2億加高五股堤防 中央埋單

2019-10-28 00:17

里長大小聲／松光里巷弄髒亂 蔡福來：盼市府幫忙清防火巷

2019-10-28 00:10

京華城西北角基地 盼一併放寬住宅使用

2019-10-27 23:59

4成企業違規無醫護 北市勞動局挨批

2019-10-27 23:59

京華城增住宅使用？本周排審 若通過擬參考大彎北回饋

2019-10-27 23:56

沒地方停車 北市成功市場顧客流失一半

2019-10-27 23:27

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

三芝茭白筍超鮮美 新北年產值超過2億1千萬

2019-10-27 17:28

海誓山盟見證百對愛情 侯友宜：明年沒生加碼送小金鏟

2019-10-27 16:16

憂徐立信拉票？林昶佐：顧台灣立場他最能被信任

2019-10-27 15:52

柯文哲擬立違建爭議委員會 黃國昌：民代關說才是問題

2019-10-27 15:30

影／原民聯合文化活動 小妹妹跳舞萌翻現場

2019-10-27 14:58

新北樹林紅麴文化節吃美食 闖關還可抽智慧電視

2019-10-27 14:27

馬紹爾賈盧伊特市 成新北太平洋區第1個姐妹市

2019-10-27 14:05

五股疏左堤防加高 中央全額負擔11.2億元

2019-10-27 13:22

義民祭搶攻客家選票 柯文哲「客語講稿」曝光

2019-10-27 12:13

台北客家義民嘉年華 柯文哲帶隊踩街

2019-10-27 11:19

北市百貨周年慶彈性禁左轉 民怨看不懂何時管制

2019-10-27 10:53

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02
看更多

熱門文章

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

連獲全國性兩大獎肯定 高雄這個社區「金厲害」

2019-10-27 20:48

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

海誓山盟見證百對愛情 侯友宜：明年沒生加碼送小金鏟

2019-10-27 16:16

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top