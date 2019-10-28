國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市自7月在土城區出現首例屈公病個案後，累積到本月初共20例，由於大多都與中和區國強嶺步道有關，新北市府自9月起擴大封鎖周邊22條步道，並搭配加強噴消滋清，已未再出現案例。新北市衛生局今天上午已派員到場拆除封條，預計解除中和區列管；至於樹林區菜園登革熱部分，將會監測到11月11日。

衛生局今天派員到被管制的中和區國強嶺與圓通寺間步道共22條，正陸續拆除封條，確定今天解除步道列管。衛生局表示，接下來將會回歸常態作業，由各區里安排固定噴消，不會特別安排大動作孳清、噴消，同時搭配疫情監測，若有發生病例，將會再進行疫情調查。

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至於登革熱部分，本月17日樹林區彭厝里70歲男性確診至今，衛生局目前針對彭厝里住家周邊、坡內里高風險菜園持續進行噴消和孳清，衛生局昨天也派員到風險菜園噴消，在解除列管前都還會再排程去噴消，目前預計將會持續監測登革熱疫情到11月11日。