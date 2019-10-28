社子島歷史建物今增7處 文化局盼明年啟動修復保存計畫
社子島開發案一波三折，避免未來開發文資爭議，文化局委外調查社子島93處特色建物，最後篩選出20處具文資潛力的建物後，北市文化資產審議委員於8月偕同市府單位前往會勘，並於今天開會審議確認文資價值，最終表決通過包含溪洲底王宅、善居室等7處登錄為歷史建物；文化局表示，其中多少要原地或異地保存仍待調查；但預計年底會把修復保存方案提供給都發局納入未來開發細部計畫。
社子島2016年公告登錄5處歷史建築，包含玄安宮、燕樓李家、李和興宅、李忠記宅及福州王宅；今天再審議20處建物文資價值。
審議過程中，社子島自救會發言人李華萍表示，應用宏觀角度全數保留20處建物及整體聚落，20處幾乎都在夜弄土地公路徑上也盼委員會針對每1處詳細討論文資價值；市民龔先生則說，整體聚落文化也應納入保存，社子島的廟如今還在收丁錢，都是在地文化。
土地所有權人、社子島居民權益促進會理事長楊明照則說，內湖夜弄土地公原本沒社子島熱鬧，但內湖都更後、區段徵收後居住人口沒有減少，夜弄土地公仍很熱鬧；因此他認為都更後只要人在，夜弄土地公的文化就不會消滅。
委員會最終表決同意列為歷史建物的包含位於延平北路七、八段巷弄的溪洲底王宅、下溪砂尾陳家祖厝、頂溪砂尾陳宅、溪洲底郭宅、中洲埔李宅、善居室及延平北路七段101巷32號與34號的住宅，共7處；7處磚造或磚木混合閩南建築被認為有構造完整或磚作優良、建物構法具地方代表性等特色。
文資委員也建議，都發局應提出保護歷史建築的方法，否則都更等了半世紀，未來社子島還沒開發就損壞了；另針對未能登錄古蹟或歷史建物的13處建築，應找倉庫保留建築材料作為未來修復地方歷史建物的資源。
針對社子島歷史建築物未來保存方式，文化局副局長田瑋表示，未來社子島預計全區填土，若歷史建物與平地高低落差在0.5公尺內且所在地不是如變電站等設施保留地，而是在住宅區、公園用地，原則上就會設法做現地保留，請開發單位納入細部計畫中。
田瑋也說，反之，若高低差過大，除考量墊高工程，也可能要移動歷史建物；未來可能用園區的方式，找塊0.3到0.5公頃大的土地空間來保留這些歷史建物；而文資委員也希望未來都發局能全面配合，以後文資保存相關會議，都發局都要出席。
田瑋表示，社子島包含2016年通過的5處歷史建物，加上今天通過的7處，都將在年底前調查清楚現況與未來的保存方案，提供給都發局來修正細部計畫，並預計於明年啟動12處歷史建物修復保存計畫。
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