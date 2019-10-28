親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／警媒衝突不斷 香港記者遭警方強脫面罩逮捕

全台房價漲幅排行榜出爐！ 這一區奪冠出乎意料

社子島歷史建物今增7處 文化局盼明年啟動修復保存計畫

2019-10-28 14:34聯合報 記者翁浩然／即時報導

社子島開發案一波三折，避免未來開發文資爭議，文化局委外調查社子島93處特色建物，最後篩選出20處具文資潛力的建物後，北市文化資產審議委員於8月偕同市府單位前往會勘，並於今天開會審議確認文資價值，最終表決通過包含溪洲底王宅、善居室等7處登錄為歷史建物；文化局表示，其中多少要原地或異地保存仍待調查；但預計年底會把修復保存方案提供給都發局納入未來開發細部計畫。

社子島2016年公告登錄5處歷史建築，包含玄安宮、燕樓李家、李和興宅、李忠記宅及福州王宅；今天再審議20處建物文資價值。

審議過程中，社子島自救會發言人李華萍表示，應用宏觀角度全數保留20處建物及整體聚落，20處幾乎都在夜弄土地公路徑上也盼委員會針對每1處詳細討論文資價值；市民龔先生則說，整體聚落文化也應納入保存，社子島的廟如今還在收丁錢，都是在地文化。

土地所有權人、社子島居民權益促進會理事長楊明照則說，內湖夜弄土地公原本沒社子島熱鬧，但內湖都更後、區段徵收後居住人口沒有減少，夜弄土地公仍很熱鬧；因此他認為都更後只要人在，夜弄土地公的文化就不會消滅。

委員會最終表決同意列為歷史建物的包含位於延平北路七、八段巷弄的溪洲底王宅、下溪砂尾陳家祖厝、頂溪砂尾陳宅、溪洲底郭宅、中洲埔李宅、善居室及延平北路七段101巷32號與34號的住宅，共7處；7處磚造或磚木混合閩南建築被認為有構造完整或磚作優良、建物構法具地方代表性等特色。

文資委員也建議，都發局應提出保護歷史建築的方法，否則都更等了半世紀，未來社子島還沒開發就損壞了；另針對未能登錄古蹟或歷史建物的13處建築，應找倉庫保留建築材料作為未來修復地方歷史建物的資源。

針對社子島歷史建築物未來保存方式，文化局副局長田瑋表示，未來社子島預計全區填土，若歷史建物與平地高低落差在0.5公尺內且所在地不是如變電站等設施保留地，而是在住宅區、公園用地，原則上就會設法做現地保留，請開發單位納入細部計畫中。

田瑋也說，反之，若高低差過大，除考量墊高工程，也可能要移動歷史建物；未來可能用園區的方式，找塊0.3到0.5公頃大的土地空間來保留這些歷史建物；而文資委員也希望未來都發局能全面配合，以後文資保存相關會議，都發局都要出席。

田瑋表示，社子島包含2016年通過的5處歷史建物，加上今天通過的7處，都將在年底前調查清楚現況與未來的保存方案，提供給都發局來修正細部計畫，並預計於明年啟動12處歷史建物修復保存計畫。

北市文化局委外調查社子島93處特色建物，最後篩選出20處具文資潛力的建物，北市文...
北市文化局委外調查社子島93處特色建物，最後篩選出20處具文資潛力的建物，北市文化資產審議委員今天開會審議確認文資價值，最終表決通過包含溪洲底王宅、善居室等7處登錄為歷史建物。圖／文化局提供
分享
北市文化局委外調查社子島93處特色建物，最後篩選出20處具文資潛力的建物，北市文...
北市文化局委外調查社子島93處特色建物，最後篩選出20處具文資潛力的建物，北市文化資產審議委員今天開會審議確認文資價值，最終表決通過包含溪洲底王宅、善居室等7處登錄為歷史建物。記者翁浩然／攝影
分享

社子島

相關新聞

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

全台攤商評比19家五星級 逾四分之一在台南

2019-10-28 15:52

新北國際紀錄片月 明天登場精選免費看

2019-10-28 14:36

「原來就飾美」傳承原民文化 展出傳統頭飾

2019-10-28 14:35

新店平廣溪砌石工法護岸 打造人類生態雙贏環境

2019-10-28 13:59

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

萬華國中活動中心、雙園國小健康樓 登錄歷史建築

2019-10-28 12:39

新北市國際紀錄片明登場 國際金獎紀錄片免費看

2019-10-28 12:36

防中原溝再被偷排廢水 新北年底前抽查最重罰300萬

2019-10-28 12:22

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

兩位消防員殉職 公民團體籲中市議會勿當違章工廠門神

2019-10-28 11:34

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

里長大小聲／「5星級」水碓里 邱江永期待輕軌

2019-10-28 00:33

新北聯合婚禮 侯友宜笑催「中獎」

2019-10-28 00:23

五股堤防將加高 都計現曙光

2019-10-28 00:19

11.2億加高五股堤防 中央埋單

2019-10-28 00:17

里長大小聲／松光里巷弄髒亂 蔡福來：盼市府幫忙清防火巷

2019-10-28 00:10

京華城西北角基地 盼一併放寬住宅使用

2019-10-27 23:59

4成企業違規無醫護 北市勞動局挨批

2019-10-27 23:59

京華城增住宅使用？本周排審 若通過擬參考大彎北回饋

2019-10-27 23:56

沒地方停車 北市成功市場顧客流失一半

2019-10-27 23:27

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

三芝茭白筍超鮮美 新北年產值超過2億1千萬

2019-10-27 17:28

海誓山盟見證百對愛情 侯友宜：明年沒生加碼送小金鏟

2019-10-27 16:16

憂徐立信拉票？林昶佐：顧台灣立場他最能被信任

2019-10-27 15:52

柯文哲擬立違建爭議委員會 黃國昌：民代關說才是問題

2019-10-27 15:30

影／原民聯合文化活動 小妹妹跳舞萌翻現場

2019-10-27 14:58

新北樹林紅麴文化節吃美食 闖關還可抽智慧電視

2019-10-27 14:27

馬紹爾賈盧伊特市 成新北太平洋區第1個姐妹市

2019-10-27 14:05

五股疏左堤防加高 中央全額負擔11.2億元

2019-10-27 13:22

義民祭搶攻客家選票 柯文哲「客語講稿」曝光

2019-10-27 12:13

台北客家義民嘉年華 柯文哲帶隊踩街

2019-10-27 11:19

北市百貨周年慶彈性禁左轉 民怨看不懂何時管制

2019-10-27 10:53

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02
看更多

熱門文章

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

連獲全國性兩大獎肯定 高雄這個社區「金厲害」

2019-10-27 20:48

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

海誓山盟見證百對愛情 侯友宜：明年沒生加碼送小金鏟

2019-10-27 16:16

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09

高雄教職員公費流感打一年就停辦 疾管處：預算有限

2019-10-27 16:50

亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34

民進黨下架四維八德 台中50校串聯推禮義廉恥

2019-10-28 14:33

培養帶得走的能力 聯合盃作文大賽苗栗區初賽千人競筆

2019-10-27 16:20

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top