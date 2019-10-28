新店平廣溪砌石工法護岸 打造人類生態雙贏環境

2019-10-28 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



為使溪流整治工程與保育環境共存，新北市政府農業局近年來多採用「砌石工法」施作護岸，如新店區平廣溪上游及中生路旁坑溝整治，皆以生態為基礎、安全為導向的理念進行整治，除了保障民眾的生命財產安全，也減少對自然環境造成的影響。

近年來生態保育意識抬頭，以往山區溪流因大雨造成溪岸崩塌，導致農地流失並影響周遭住戶或道路通行的安全，皆以「混凝土護岸」作為護岸整治的工法，雖施工速度較快，但混凝土護岸表面光滑無孔隙，會讓植物及水棲生物棲息空間受限。

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因此，農業局近年來大力推廣砌石工法，以新店區平廣溪上游及中生路旁坑溝整治為例，這2條溪在颱風災害後皆成為土石流潛勢溪流，在進行整治時除了少部分使用必要的混凝土基礎設施外，其他皆採砌石工法施作。

新北市水利局河川工程科正工楊文忠指出，砌石工法是以天然石塊為原料，輔以混凝土為固結劑，既能呈現特有的古樸質感，又能解決原本河岸崩塌等問題，且石塊有適當的孔隙可以提供生物棲息生長，符合生態、透水、美學的概念，是保護環境的自然生態工法。