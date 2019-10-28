高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝
2019-10-28 12:41
聯合報 記者邱瓊玉
／台北即時報導
素有「港湖女神」之稱的民進黨台北市議員高嘉瑜，繼「眼球運動」之後，如今又有最新「力作」，
只見高嘉瑜今天在臉書上傳一張自己和大湖公園內的鵝的合照，不料原本應該是美美的合照，卻因為鵝突然間「攻擊」，讓高嘉瑜開心笑容瞬間「破功」。
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高嘉瑜表示，大湖公園的野生鵝真是一大特色，完全不怕人，本來想美美合照，沒想到牠開始啄自己的身體，「嚇得我花容失色」，不過還好完全不會痛。
高嘉瑜還說，旁邊的阿北很自然的伸手給鵝玩，可比奈良公園的鹿，可愛又療癒。
不過高嘉瑜「被鵝啄」的照片曝光後，立刻在網路上引起瘋傳，有網友開玩笑說「真是我的老天鵝」，還說是「窈窕淑女，天鵝好求」，也有網友直呼，表情太有戲，跪求做成競選海報。
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