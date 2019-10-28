萬華國中活動中心、雙園國小健康樓 登錄歷史建築
2019-10-28 12:39
聯合報 記者翁浩然
／即時報導
北市文化局文資審議委員會今天審議萬華區「萬華國中活動中心」、「雙園國小健康樓」文化資產價值，委員會認為前者兀型柱結構為50年代少見造型，具保存價值；後者則是日本時期興建具工藝歷史價值；最終由委員會主席薛琴宣布通過登錄兩者為北市歷史建築物。
萬華國中活動中心位於西藏路201號，興建於民國57年，為RC鋼筋混凝土造，已有半個世紀的歷史，萬華國中因配合市府辦理艋舺學員EOD（以教育為導向的都市發展）規畫，近來依文資法第15條規定申請辦理文化資產價值評估；而位於莒光路315號雙園國小健康樓，也因配合艋舺學員EOD規畫進行文資價值評估。
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委員會指出，萬華國中活動中心以A型斜柱並加飛扶壁體支撐為結構，形成大跨度，並留設通風，兼具功能與美學之設計，兀型柱結構系統為50年代少見造型，而看台與樓梯地坪保留早期磨石子形式，三樓屋頂通風口及二樓放映空間也都保有原貌，因此具保存價值。
至於雙園國小健康樓，委員會則認為，健康樓為日本時期興建，雖經加改建，原則上結構尚好、規模格局完整、形制優美，少數細節收邊處理精美；建物背立面二樓拱窗、洗石子外牆仍為原有形制，樓板與梁線腳裝飾、雨庇仍保留日本時代特色，而屋頂天溝與建物本體一體成型，牆面仍可見固定排水管之鐵件遺構；因此具有工藝歷史價值。
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