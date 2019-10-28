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萬華國中活動中心、雙園國小健康樓 登錄歷史建築

2019-10-28 12:39聯合報 記者翁浩然／即時報導

北市文化局文資審議委員會今天審議萬華區「萬華國中活動中心」、「雙園國小健康樓」文化資產價值，委員會認為前者兀型柱結構為50年代少見造型，具保存價值；後者則是日本時期興建具工藝歷史價值；最終由委員會主席薛琴宣布通過登錄兩者為北市歷史建築物。

萬華國中活動中心位於西藏路201號，興建於民國57年，為RC鋼筋混凝土造，已有半個世紀的歷史，萬華國中因配合市府辦理艋舺學員EOD（以教育為導向的都市發展）規畫，近來依文資法第15條規定申請辦理文化資產價值評估；而位於莒光路315號雙園國小健康樓，也因配合艋舺學員EOD規畫進行文資價值評估。

委員會指出，萬華國中活動中心以A型斜柱並加飛扶壁體支撐為結構，形成大跨度，並留設通風，兼具功能與美學之設計，兀型柱結構系統為50年代少見造型，而看台與樓梯地坪保留早期磨石子形式，三樓屋頂通風口及二樓放映空間也都保有原貌，因此具保存價值。

至於雙園國小健康樓，委員會則認為，健康樓為日本時期興建，雖經加改建，原則上結構尚好、規模格局完整、形制優美，少數細節收邊處理精美；建物背立面二樓拱窗、洗石子外牆仍為原有形制，樓板與梁線腳裝飾、雨庇仍保留日本時代特色，而屋頂天溝與建物本體一體成型，牆面仍可見固定排水管之鐵件遺構；因此具有工藝歷史價值。

萬華國中活動中心今天於北市文化局文資審議委員審查文化資產價值，最後通過登錄為北市...
萬華國中活動中心今天於北市文化局文資審議委員審查文化資產價值，最後通過登錄為北市歷史建築物。圖／文化局提供
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雙園國小健康樓今天於北市文化局文資審議委員審查文化資產價值，最後通過登錄為北市歷...
雙園國小健康樓今天於北市文化局文資審議委員審查文化資產價值，最後通過登錄為北市歷史建築物。圖／文化局提供
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萬華國中活動中心今天於北市文化局文資審議委員審查文化資產價值，最後通過登錄為北市...
萬華國中活動中心今天於北市文化局文資審議委員審查文化資產價值，最後通過登錄為北市歷史建築物。圖／文化局提供
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