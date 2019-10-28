新北市國際紀錄片明登場 國際金獎紀錄片免費看
2019-10-28 12:36
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
2019新北市國際紀錄片月將於10月29日起至11月24日止，展開為期1個月的放映活動，影片將在府中15-新北市紀錄片放映院及限定版書店和平青鳥舉辦，除了有多部國際紀錄片外，還有新北紀錄片優選作品，共22場次、32部影片，免費入場。
2019新北市國際紀錄片月將明日起至11月24日止，在府中15及和平青鳥展開為期1個月的放映活動，以每週一單元模式放映，並邀請導演或專家在放映後進行座談會及觀眾交流，活動免費入場。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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單元模式分為4單元，分別為「金獎推薦─國際紀錄片影展大賞」、「感動無所不在─新北市紀錄片獎導演作品」、「感動無所不在─2019新北市紀錄片獎優選」、「女力時代─當代女性群像」。
新北市新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片獎被稱為台灣紀錄片的搖籃，培育出的新生代導演，至今完成許多優秀的作品，市府盼與紀錄片工作者一起打拚，幫助他們走得更遠。
蔣志薇指出，像是記錄泰雅部落尋根故事的「翻越之後」影片，就是在新北市紀錄片獎拿到第一桶金，並從短片發展成紀實長片，今年還將「回娘家」首映，希望未來還有更多的發展機會。
蔣說，新北市紀錄片今年不斷開創新路，與國際接軌，而新北市紀錄片獎培育出來的導演及其作品，主題多元精采，希望提供觀眾更寬廣的觀影視角，並期許這些影片未來能在海外影展發光發熱，用軟實力說台灣的故事。
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