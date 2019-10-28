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防中原溝再被偷排廢水 新北年底前抽查最重罰300萬

2019-10-28 12:22聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北捷運環狀線中原站年底通車，該處也新設人行道木棧道縮短民眾步行距離，第一期約114公尺已啟用；另外由於中原站鄰近印刷業群聚乙種工業區，新北市府組成跨局處治理平台，避免中原溝偷排廢水再發生，預計年底完成訪視，若查獲不符工業或環保主管機關法規者，將依違反水汙染防治法，罰新台幣3萬元至300萬元，最重可勒令停工。

新北市副市長謝政達擔任治理平台召集人，他表示，新北市印刷產業廠商家數約1167家，多集中在中和、板橋、三重，而中原站鄰近印刷業群聚乙種工業區，需提高產業汙染防治能量，避免中原溝偷排廢水事情再發生。

新北市經發局今年7月辦理「108年度水汙染防治媒合說明會」，媒合汙水處理設備的需求端與供給端，提供相關輔導計畫資訊；環保局講解水汙染防治法等法規，及說明如何查詢合法「廢棄物清除處理機構」，協助企業處理事業廢棄物。

水利局也會向當地管委會說明接管汙水下水道系統審查機制及流程，讓廠辦大樓可妥善處理生活汙水。經發局表示，接下來也會前往當地訪查印刷業者，預計今年底完成訪視，現場若查獲不符工業或環保主管機關法規者，將依違反水汙染防制法或廢棄物處理法等祭出重罰，千萬不要以身試法。

經發局表示，為提升市民居住安全與環境衛生，市府已成立跨局處會議，階段性改善河川汙染惡臭問題，將持續提供污染防治相關輔導資源，希望能成功平衡環境問題與產業發展，打造新北宜居城市。

環狀線中原站鄰近印刷業群聚乙種工業區，新北市府跨局處組成治理平台，避免偷排廢水情...
環狀線中原站鄰近印刷業群聚乙種工業區，新北市府跨局處組成治理平台，避免偷排廢水情事再發生。圖／新北市經發局提供
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環狀線中原站年底將開通，新北市府跨局處組成治理平台，避免偷排廢水情事再發生，年底...
環狀線中原站年底將開通，新北市府跨局處組成治理平台，避免偷排廢水情事再發生，年底前會再前往訪查印刷業者。圖／新北市經發局提供
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捷運環狀線

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