環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



捷運新北環狀線第一階段預計今年底通車，上周進行初勘後有12項履勘前需改善事項，民進黨新北市議員黃俊哲今在市政總質詢指出，可以學習其他縣市加設全罩或半罩的隔音設施。新北市長侯友宜說，若可行就會去做，甚至可以融入歡樂耶誕城的佈置。

新北捷運局長李政安說，初勘結束後有12項需改善，會在2星期內完成，目前都有找社區量測降噪問題，捷運行駛本來就會有聲音，但已無尖銳噪音，還會持續跟社區溝通，減少尖銳的噪音。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃俊哲說，每天在社區群組都會收到民眾傳來的噪音影片，噪音問題有時候好、有時候不好，環狀線加裝噴油潤滑設備需要多少經費，建議可以加設最輕材質的全罩、半罩式隔音牆，不需高額費用。

李政安表示，噴油設備裝設等費用需要6、7千萬，不過潤滑油不貴，近期有噪音出現是因為捷運車輛有時還未依照班次行駛，未來營運時就不會出現噪音問題。

侯友宜則說，環狀線初勘後委員很滿意，比文湖線還要好，居民對於噪音問題還有其他想法會盡力解決，出現尖銳噪音是潤滑油噴不夠，若加設隔音罩可行，該花這條錢就要花。