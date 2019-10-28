兩位消防員殉職 公民團體籲中市議會勿當違章工廠門神
2019-10-28 11:34
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
公民團體要求台中市政府儘快將「台中市強制拆除違章建築付費自治條例」送議會排審，並指大雅區10月3日鐵皮工廠凌晨大火造成兩名消防員殉職，當時市府信誓旦旦要送審，至今卻不見下文。
今天定期會法規委員會召開會議，公民團體提醒市府不要忘記這件事。
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公民團體同時呼籲，議員們不要再當這個條例或設下門檻反對，市民們都在看誰在當違章建築工廠的「門神」前兩任市長7度送這項自治條例到議會，闖關都失敗，這次有兩位消防員殉職，斑斑血涙「不要再擋了！」
全國有3.8萬多家違章工廠，台中市就有1.8家，公民團體指責這是歷任市府怠惰造成的，而有議員反對通過違章拆除付費條例或指違章多是弱勢，讓外界質疑議會是「絆腳石。」
公民團體成員表示，市府可以裁量優先拆除公安有疑慮的建築，展現公權力，維護食安丶環境及消防人員安全。
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