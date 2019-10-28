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新店安坑高地社區水費太貴！議員提方案解決

2019-10-28 11:06聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市長侯友宜今前往新北市議會接受市政總質詢，民進黨新北市議員陳永福說，新店安坑社區高地社區居民，因需負擔設備維護水費都比別人貴，建議市府在高地社區設立蓄水池，就能降低水費。侯友宜說，會進行盤點，將請水利局嘗試看看。

水利局長宋德仁說，中央目前與地方進行通盤檢討，推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計劃」，改善高地社區加壓設備，符合規定就由社區轉為台水公司管理，未來水費就會與一般用戶。

宋德仁表示，該計畫先前中央提出由政府負擔70%、民眾30%，政府負擔部分新北需支付24.5%，但現在中央欲將政府負擔提高至80％，還是期望中央能負責提升的部分，不過目前仍在草案階段。

陳永福表示，改善加壓設備所需的經費，不如在高地社區附近找地方設立多個蓄水池，讓社區能接用蓄水池內的水，就能降低其水費問題，不用照著中央的思維。

侯友宜說，新北目前有46個高地社區，由於加壓設備、水管等項目都是私產，水費會比較貴不盡公平，目前配合水利署提出改善老舊高地社區的加壓設備、水管問題，設備改善後水費就會降低。

侯友宜指出，高地用戶的水費貴在維護管理設備，新北會和中央一起補助，不過議員提到的蓄水池方案，會請水利局盤點，研議哪種方案較可行。

新北市長侯友宜說，新北目前有46個高地社區，相關用水設備都是私產，水費會比較貴不...
新北市長侯友宜說，新北目前有46個高地社區，相關用水設備都是私產，水費會比較貴不盡公平，目前配合中央進行改善設備，水費就會降低。記者王敏旭／攝影
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侯友宜

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