雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



雙北市在2018年3月推出雙北市公共運輸轉乘定期票1280元，許多基隆市民期待也能納入，國民黨立法委員參選人宋瑋莉批蔡適應當立委3年多，選舉前才提出質詢，這難道就是口口聲聲說的民生法案最優先的立委？蔡適應發言人張之豪說，基隆沒有加入1280試辦的原因，是基隆市財政不如雙北市，可做那麼大的補貼，他要宋先搞清楚1280政策再發言。

宋瑋莉指出，民進黨立法委員蔡適應10月25日在立法院對行政院施政總質詢，要求政府應該以生活圈概念規畫通勤轉乘，鼓勵使用大眾交通工具，蔡並具體提出，將原本只在連續假期才有國道客運與台鐵相關轉乘優惠，擴大到其他時間辦理。

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雙北市在2018年3月推出雙北市公共運輸轉乘定期票1280元，蔡適應為何當立委三年多，等到選舉前才提出質詢，這難道就是口口聲聲說的民生法案最優先的立委。另外，蔡適應針對國道一號汐止到大華系統塞車問題，蔡適應認為，現在基隆河開發解禁，應重新思考拓寬、新設匝道。

蔡適應競選總部發言人市議員張之豪表示，包括通勤票證、高速公路拓寬等議題，都是蔡適應一直關心的事情，建設時程無關選舉，對基隆能有新的建設，希望宋議員能認同支持，而不是用政治口水，抹煞蔡適應長久的努力。

過去基隆河谷的禁限建，造成基隆建設困難，蔡適應上任後就向營建署積極建議，經過近三年的努力及對環境審慎的評估，才確認在今年初解禁，高速公路拓寬才能踏出第一步。

對於交通月票的問題，同為市議員，宋瑋莉應該很清楚基隆沒有加入1280試辦的原因，是基隆市財政不如雙北市，有能力做那麼大的補貼，希望她應該先搞清楚1280政策再發言。