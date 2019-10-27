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鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

繼新北市鶯歌永吉公園一、二期完工後，永吉公園第三期今日正式啟用，除了以「花朵樂園」為主題，將植物及昆蟲等概念融入兒童遊戲場中外，園內還分為8大主題曲，面積高達4600坪，工程總經費2000萬。

位於捷運三鶯線永吉公園站旁的永吉公園第三期，從今年4月開始動工，今正式啟用，以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打造花朵造型的木平台、錐形攀爬網、蝴蝶鞦韆及魔豆造型旋轉溜滑梯。

而遊戲區的防護鋪面則選用大地色系的無縫地墊，代表自然界中的陽光、綠地、土壤，再加上蝴蝶鞦韆、旋轉盤及互動式水階等遊戲區，希望公園場域變得更豐富、有趣。

吉公園第三期共分為8大主題區，包含梯田花海區、森林冒險區、蜻蜓步道區、蜘蛛人挑戰區、蝴蝶鞦韆區、汲水體驗區、種子轉盤區及3D彩繪牆區，第三期園區正式啟用後，包含第一、二期的4000坪，總面積來到高達4600坪，總工程經費達2000萬元。

新北市工務局新工處表示，為打造獨一無二的特色休閒公園，規畫期間聽取地方及公民團體意見，除了新增許多特色遊具外，也大力推動自然植栽綠美化，栽種鳳凰木、黃金風鈴木等樹種，讓鶯歌地區的民眾能有一個適合親子悠遊、老少健身樂活的休閒場所。

新北市副市長謝政達今前往視察並表示，鶯歌永吉地區缺乏鄰里公園及休憩廣場，自從將原本荒蕪的山野坡地打造成親子悠遊、老少健身的永吉公園第一、二期後，受到附近民眾喜愛，並期盼第三期工程儘速完成，公園正式啟用後，不但可以帶動永吉地區繁榮，預期也將成為附近特色景點。

工務局表示，推動公園及綠地的興闢，是新北市「安居樂業」政策方向，也是都市與自然生態永續發展的重要關鍵。因此，新北市正積極推廣「新北公園綠地」專案，將閒置的兒童遊戲預定地重新清理整頓，再由各局處分工活化土地，讓民眾共享資源。

此外，來自加拿大安大略電視台（TVO）The Life-Sized City節目，在「還我特色公園行動聯盟」的邀約下，遠渡重洋來報導永吉公園第三期，讓新北市的特色公園可以揚名國際。

永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，打造花朵造型的木平台、錐形攀爬網、蝴蝶鞦韆及...
永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，打造花朵造型的木平台、錐形攀爬網、蝴蝶鞦韆及魔豆造型旋轉溜滑梯。圖／新北市工務局提供
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繼新北市鶯歌永吉公園一、二期完工後，永吉公園第三期今日正式啟用。圖／新北市工務局...
繼新北市鶯歌永吉公園一、二期完工後，永吉公園第三期今日正式啟用。圖／新北市工務局提供
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永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打...
永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打造花朵造型的木平台、錐形攀爬網、蝴蝶鞦韆及魔豆造型旋轉溜滑梯。圖／新北市工務局提供
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來自加拿大安大略電視台（TVO）The Life-Sized City節目，在「...
來自加拿大安大略電視台（TVO）The Life-Sized City節目，在「還我特色公園行動聯盟」的邀約下，遠渡重洋來報導永吉公園第三期。圖／新北市工務局提供
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繼新北市鶯歌永吉公園一、二期完工後，永吉公園第三期今日正式啟用。圖／新北市工務局...
繼新北市鶯歌永吉公園一、二期完工後，永吉公園第三期今日正式啟用。圖／新北市工務局提供
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繼新北市鶯歌永吉公園一、二期完工後，永吉公園第三期今日正式啟用。圖／新北市工務局...
繼新北市鶯歌永吉公園一、二期完工後，永吉公園第三期今日正式啟用。圖／新北市工務局提供
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永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打...
永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打造花朵造型的木平台、錐形攀爬網、蝴蝶鞦韆及魔豆造型旋轉溜滑梯。圖／新北市工務局提供
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永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打...
永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打造花朵造型的木平台、錐形攀爬網、蝴蝶鞦韆及魔豆造型旋轉溜滑梯。圖／新北市工務局提供
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永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打造花朵造型的木平台、錐形攀爬網、蝴蝶鞦韆及魔豆造型旋轉溜滑梯。圖／新北市工務局提供
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永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打...
永吉公園第三期以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打造花朵造型的木平台、錐形攀爬網、蝴蝶鞦韆及魔豆造型旋轉溜滑梯。圖／新北市工務局提供
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