鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



繼新北市鶯歌永吉公園一、二期完工後，永吉公園第三期今日正式啟用，除了以「花朵樂園」為主題，將植物及昆蟲等概念融入兒童遊戲場中外，園內還分為8大主題曲，面積高達4600坪，工程總經費2000萬。

位於捷運三鶯線永吉公園站旁的永吉公園第三期，從今年4月開始動工，今正式啟用，以「花朵樂園」為主題，並延續第二期的梯田花卉景觀及生態池等設計，打造花朵造型的木平台、錐形攀爬網、蝴蝶鞦韆及魔豆造型旋轉溜滑梯。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而遊戲區的防護鋪面則選用大地色系的無縫地墊，代表自然界中的陽光、綠地、土壤，再加上蝴蝶鞦韆、旋轉盤及互動式水階等遊戲區，希望公園場域變得更豐富、有趣。

吉公園第三期共分為8大主題區，包含梯田花海區、森林冒險區、蜻蜓步道區、蜘蛛人挑戰區、蝴蝶鞦韆區、汲水體驗區、種子轉盤區及3D彩繪牆區，第三期園區正式啟用後，包含第一、二期的4000坪，總面積來到高達4600坪，總工程經費達2000萬元。

新北市工務局新工處表示，為打造獨一無二的特色休閒公園，規畫期間聽取地方及公民團體意見，除了新增許多特色遊具外，也大力推動自然植栽綠美化，栽種鳳凰木、黃金風鈴木等樹種，讓鶯歌地區的民眾能有一個適合親子悠遊、老少健身樂活的休閒場所。

新北市副市長謝政達今前往視察並表示，鶯歌永吉地區缺乏鄰里公園及休憩廣場，自從將原本荒蕪的山野坡地打造成親子悠遊、老少健身的永吉公園第一、二期後，受到附近民眾喜愛，並期盼第三期工程儘速完成，公園正式啟用後，不但可以帶動永吉地區繁榮，預期也將成為附近特色景點。

工務局表示，推動公園及綠地的興闢，是新北市「安居樂業」政策方向，也是都市與自然生態永續發展的重要關鍵。因此，新北市正積極推廣「新北公園綠地」專案，將閒置的兒童遊戲預定地重新清理整頓，再由各局處分工活化土地，讓民眾共享資源。