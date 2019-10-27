北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



國民黨現任立委柯志恩今在板橋北極宮舉辦造勢活動，還找來台南市黨部主委、市議員謝龍介站台，場外還擺攤販售韓國瑜周邊商品。謝龍介在台上大讚柯志恩做人實在，若柯選上，他會請鄉親吃炒米粉、魚丸湯，還會擔任伴唱王子唱歌。他更高喊「韓國瑜是穩上的啦！若柯志恩這次沒進立院，就代表板橋鄉親放棄韓國瑜！」

謝龍介今天一現身，現場長輩們興奮地湧上前握手、要簽名，謝龍介不僅大讚柯志恩是很實在的立委，且還教鄉親若要選立委就要選「會憨憨做的」；同時他還開酸，柯志恩對手羅致政有中央資源輔助，而新北第5選區的立委蘇巧慧則是「爸爸蘇貞昌當行政院長，叫女兒來監督，這算什麼？」

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謝龍介還用「艱苦頭 快活尾」來形容韓國瑜，他說，韓國瑜從屏東拚到台南再到雲林、彰化屏東，現在則在澎湖，自從韓請假拚選舉後，大批支持者都漸漸浮現，目前雖然部分媒體民調說韓國瑜民調輸給蔡英文，但民調都是參考用的，像是去年新北市長選舉侯友宜對戰蘇貞昌，當時民調都說侯小輸，但結果出來卻是大贏二十幾萬票。

「韓國瑜是穩上的啦！」謝龍介下更重話說，中央與地方要合作，若柯志恩這次進立法院，就代表板橋鄉親放棄韓國瑜，會讓韓國瑜一個人孤單在總統府。謝說，柯對手有中央資源，而柯需要鄉親團結一致，只要柯當選，他會再回來請吃炒米粉、魚丸湯，還會唱歌鄉親聽，擔任伴唱王子開放點歌。語畢，台下支持者持國旗高呼「柯志恩凍蒜！韓國瑜凍蒜！」