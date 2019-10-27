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三芝茭白筍超鮮美 新北年產值超過2億1千萬

2019-10-27 17:28聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

新北市農業局今結合在地青農、商家，於三芝區淺水灣公車站旁舉辦「2019新北市茭白筍推廣－三芝茭心好食光」，除了有首屆茭白筍評鑑頒獎外，民眾也能體驗田間採筍、剝茭白筍比賽、茭白筍競標等活動。

新北市三芝區位於陽明山腳下，因優質的山水、豐沃的土壤，孕育出高品質的茭白筍。三芝區的茭白筍主要以赤殼種為主，從外觀來看，赤殼種的殼上會有紅斑且較為細長。

三芝茭白筍以水梯田活水方式栽培，一年僅有一收，故品質優良且營養價值高，為推廣優良的茭白筍，市府與三芝區農會合作，並於今日舉辦「2019新北市茭白筍推廣－三芝茭心好食光」產地行銷推廣。

新北市副市長吳明機也出席活動，公布首屆茭白筍評鑑獲獎者名單，並頒發獎金及獎狀給茭白筍評鑑帶殼組冠軍謝江喜、剝殼組冠軍蔡明燦，及甜筍王黃清順，另，吳明機也與民眾一同參加剝茭白筍比賽。

吳明機表示，新北市茭白筍種植面積達168公頃，年產量約1200多公噸，產值高達2億1千多萬元，而三芝區為茭白筍的主要產區。為讓民眾品嘗到茭白筍的鮮美，市府輔導三芝區農會，在當地成立農民直銷站，農友可將每日鮮採的筊白筍送至直銷站販售，另外，農會也提供線上訂購，民眾只要在家上網，就可訂購最在地、新鮮的農特產品。

新北市副市長吳明機今出席活動，並公布首屆茭白筍評鑑獲獎者名單。圖／新北市農業局提...
新北市副市長吳明機今出席活動，並公布首屆茭白筍評鑑獲獎者名單。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局今結合在地青農、商家，於三芝區淺水灣公車站旁舉辦「2019新北市茭白...
新北市農業局今結合在地青農、商家，於三芝區淺水灣公車站旁舉辦「2019新北市茭白筍推廣－三芝茭心好食光」。圖／新北市農業局提供
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新北市茭白筍種植面積達168公頃，年產量約1200多公噸，產值高達2億1千多萬元...
新北市茭白筍種植面積達168公頃，年產量約1200多公噸，產值高達2億1千多萬元。圖／新北市農業局提供
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新北市副市長吳明機今出席活動，並公布首屆茭白筍評鑑獲獎者名單。圖／新北市農業局提...
新北市副市長吳明機今出席活動，並公布首屆茭白筍評鑑獲獎者名單。圖／新北市農業局提供
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農民青農

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