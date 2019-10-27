沈智慧成立競選總部 盧秀燕及張善政到場站台

2019-10-27 17:08 中央社 台中27日電



尋求連任的國民黨立委沈智慧今天在台中市北屯區成立競選總部，台中市長盧秀燕及前行政院長張善政到場站台，盧秀燕看到滿場國旗飄揚說，代表大家對中華民國的認同。

國民黨提名台中市立委第5選區（北區、北屯區）參選人沈智慧今天在北屯區成立總統及立委聯合競選總部，市長盧秀燕到場授旗，張善政、雲林縣長張麗善、國民黨立委江啟臣、顏寬恒、曾銘宗等人也都前來站台。

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盧秀燕表示，沈智慧為地方爭取多項建設，沈智慧與妹妹、台中市議員沈佑蓮在地方貢獻幾十年，不能讓對地方不熟的人坐享其成，要讓付出的人得到選票。

看到現場國旗飄揚，盧秀燕表示，只有在國民黨總統參選人韓國瑜場合才會看到國旗飄揚，表示大家對中華民國的認同，如此才能保護人民，是選總統唯一標準。

張善政則說，民進黨政府的「2025非核家園」是「肺癌家園」、「用癌發電」，所以呼籲「用愛翻轉台中未來」，除了要將擔任過6屆立法委員，今年補選上立委的沈智慧送進立法院外，還要將韓國瑜送進總統府。

高舉挺韓大旗的沈智慧進一步表示，「韓粉」就是因為民進黨政府官員「肥貓、酬庸、不問人才」，使各行各業都受到傷害，產生「反民進黨力量」。她強調，韓國瑜不會貪污，還要重新恢復禮義廉恥、倫理道德，並找回台灣人價值及恢復品格價值。