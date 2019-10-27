海誓山盟見證百對愛情 侯友宜：明年沒生加碼送小金鏟

2019-10-27 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



新北市聯合婚禮今天在貢寮福容飯店舉行，異國風婚禮好繽紛，100對新人99秒擁吻，有人吻到難分難捨，吻到撲在地上，笑翻全場，市長侯友宜說，今天在福隆海誓山盟見證下，大家都要幸福，不管今天有沒有抽到獎，重要的是，想生的人這一二天要「中獎」，明年還是沒消息，民政局加碼送小金鏟子，大小支一起送功能更強。

新人們除了發揮創意穿上各國婚禮服飾，還搭配民俗風情舞蹈，勁歌熱舞嗨翻全場，百對新人中已有11對懷有愛的結晶，喜上加喜。

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市長侯友宜致詞時仍不斷催生，他說，100對聯合婚禮，在福隆海灘舉行，一邊是海誓，一邊是山盟，台灣最美麗的地方，穿著各國禮服，這一刻最幸福，祝福這100對攜手共創幸福人生。

他期待大家「做人」要更成功，期待有下一代報到，所以今天送金鏟子，結婚的證書誓詞，是人生的承諾和責任，要當好先生，當好太太。

侯友宜催大家趕快創造下一代，金鏟子威力包準好用，最近他跟民政局說，萬一經過一年努力，真想生沒有生的，加碼送小金鏟子，大小支一起送功能才會強。

他補充說，小支攜帶型，度蜜月扛大支的金鏟子不好看啊，小支在身上隨時可以備用，辦事情，做喜歡做的事情都好用，他鼓勵大家生子，有下一代，人生更幸福美滿。

不管大家今天有沒有抽到獎，那不重要，重要的是，想生的人這一二天要「中獎」，自己中獎比摸彩得獎重要，這才是他的希望，大家加油，明年此時此刻，可以收到新人請吃的紅蛋。