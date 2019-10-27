憂徐立信拉票？林昶佐：顧台灣立場他最能被信任

2019-10-27 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市立委選舉第5選區（中正、萬華）現任無黨籍立委林昶佐今天邀請蔡英文總統到南萬華加蚋仔地區吃午餐、到紮實的成績爭取選民認同才是最重要的。

立委選舉第5選區，國民黨由前立委林郁方再戰林昶佐，但這次雙林二度對決卻多了民眾黨徵召的徐立信，連新黨也有意推出發言人王炳忠參選，讓選情變得詭譎。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

針對今天蔡輔選有無效果，林昶佐表示，鄉親熱情大家都看得很清楚，而選情部分，對他來說是如何把四年的問政、在地服務、爭取建設的成績，展現給選民，這才最重要；這次選舉多了民眾黨徐立信，選情是稍微比較複雜，但要選民支持自己，靠得仍是4年扎實的成績。

至於未來的輔選規畫，林昶佐則說，目前還沒有，邀請總統是因總統府就在中正萬華區，他認為後續順其自然就好，其他如在立院的好朋友也在忙選舉，他認為不用勞煩太多人，要自己努力。

媒體也問林昶佐是否擔心徐立信拉票，林昶佐說，徐立信去年議員拿了不少票，但他認為徐過去都在國民黨的團隊，也反對太陽花學運、反對關廠工人勞權案；「長期以來都站在我們理念的對立面」，而他也認為在顧台灣的立場上，自己是最能被選民信任的選擇。