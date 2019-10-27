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憂徐立信拉票？林昶佐：顧台灣立場他最能被信任

2019-10-27 15:52聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

台北市立委選舉第5選區（中正、萬華）現任無黨籍立委林昶佐今天邀請蔡英文總統到南萬華加蚋仔地區吃午餐、到紮實的成績爭取選民認同才是最重要的。

立委選舉第5選區，國民黨由前立委林郁方再戰林昶佐，但這次雙林二度對決卻多了民眾黨徵召的徐立信，連新黨也有意推出發言人王炳忠參選，讓選情變得詭譎。

針對今天蔡輔選有無效果，林昶佐表示，鄉親熱情大家都看得很清楚，而選情部分，對他來說是如何把四年的問政、在地服務、爭取建設的成績，展現給選民，這才最重要；這次選舉多了民眾黨徐立信，選情是稍微比較複雜，但要選民支持自己，靠得仍是4年扎實的成績。

至於未來的輔選規畫，林昶佐則說，目前還沒有，邀請總統是因總統府就在中正萬華區，他認為後續順其自然就好，其他如在立院的好朋友也在忙選舉，他認為不用勞煩太多人，要自己努力。

媒體也問林昶佐是否擔心徐立信拉票，林昶佐說，徐立信去年議員拿了不少票，但他認為徐過去都在國民黨的團隊，也反對太陽花學運、反對關廠工人勞權案；「長期以來都站在我們理念的對立面」，而他也認為在顧台灣的立場上，自己是最能被選民信任的選擇。

有關民進黨副秘書長林飛帆最近與台北市長柯文哲互槓，林昶佐表示，很多跟他理念相同的年輕人這幾年都分別到不同政黨或陣營在努力，「我一向都給他們祝福」，其實每個人在自己崗位上，為共同理念努力，態度上可以很大方的；針對柯文哲籌組的民眾黨，他認為最重要的還是黨的價值理念，如何清楚讓社會大眾知道。

台北市立委選舉第5選區（中正、萬華）現任無黨籍立委林昶佐今天邀請蔡英文總統到南萬...
台北市立委選舉第5選區（中正、萬華）現任無黨籍立委林昶佐今天邀請蔡英文總統到南萬華加蚋仔地區吃午餐、到廣照宮參香，隨後受訪回應對選情的看法。記者翁浩然／攝影
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林昶佐民眾黨2020選舉台北市立委2020選舉國民黨林郁方蔡英文

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