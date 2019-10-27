柯文哲擬立違建爭議委員會 黃國昌：民代關說才是問題
2019-10-27 15:30
聯合報 記者張世杰
／台北即時報導
違建問題層出不窮，台北市長柯文哲昨天於臉書貼文，提到目前台北市違建約有2萬5千件，「有公安疑慮」違建優先拆除，不受限違建日期，會是比較合理的做法，又面對拆不完的違建、眾多的協調、執法上的衝突等等，北市府打算成立「違建爭議處理委員會」，減少公務員的壓力，也更公平有效處理違建的問題。
時代力量立法委員黃國昌今天於臉書發文，指他認同柯文哲所說，對於民眾為了基本生活空間需求的長久既存違建，採取緩和寬容的態度；但對於涉及公共安全的，則必須好好處理，上述兩點原則，他完全贊成，但設置「違建爭議處理委員會」，他則有兩點意見。
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黃國昌表示，其一針對行政處分與行政執行，法律本已設置一整套行政爭訟與行政救濟程序，這個委員會要如何在此體系中定位？是否疊床架屋？
黃國昌又說，其二真正出現嚴重問題的，多是「議員幫不肖商人」喬事護航的特權案件，公共場所危害公眾安全的違法事實明確，就因為議員介入關說，公務員就不顧公眾安全、棄守依法行政的職責。
黃國昌指出，與其設委員會，倒不如要求公務機關不得依議員違法關說而創造特權，或將所有此類關說案件公開上網，而非在暗室中違法護航，如果要透過「設置特種委員會」來處理透過違法關說而創造的爭議，台北市將有設不完的委員會。
黃國昌舉例，他之前揭發的「紐約傢俱」，嚴重危害公共安全，違法事實明確，哪有什麼爭議要處理？所謂「爭議」，不過是「事後自行創造的操作手法」，直接戳破議員違法關說，馬上就拆了，陽光一旦射進來，這些議員馬上就躲起來了，民意代表的職責是幫小市民發聲，不是幫不肖商人圍事的。
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