影／原民聯合文化活動 小妹妹跳舞萌翻現場

2019-10-27 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市原民局今於樹林原住民族主題部落公園，舉辦「原來就飾美108年度全市原住民族聯合文化活動」，現場除了展示阿美族傳統祖靈屋、瞭望台（pihaliyan）及打鹿岸（daluan）的傳統祭儀建築外，還規畫「原住民族傳統頭飾」展示區，介紹阿美族、泰雅族、排灣族、布農族及卑南族等族群的獨特頭飾文化。

原住民頭飾不僅是歷史記憶，更象徵族人對族群的自我認同及傳承，但隨著時間和文化變遷，傳統頭飾文化不再受到重視，相關技藝更面臨失傳的命運。因此，原民局規畫原來就飾美108年度全市原住民族聯合文化活動」，介紹阿美族、泰雅族、排灣族、布農族及卑南族等族群的獨特頭飾文化。

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其中，頭飾在具有年齡階級和頭目制度的阿美族社會中，是作為社會地位區別的標誌，為一項重要的飾物；頭飾裝飾得越華麗者，其階級地位越特殊，並且嚴禁階級較低者仿做或使用。

活動開始後，現場由各族群領導人及阿美族頭目群，率領勇士及祭司進行祈福儀式及阿美族ilisin祭儀文化，感謝祖靈庇佑族人的生活、工作及家庭圓滿平安，新北市長侯友宜也前往參與活動，並與頭目及勇士們、原民委員會主委夷將・拔路兒、立委蘇巧慧、議員馬見等一同跳起傳統舞蹈。

此外，還有各族群樂舞競賽、文化體驗活動、原住民傳統美食及手工藝展售區等攤位，除了讓民眾感受到原住民舞蹈的力與美，更深入認識原住民族文化的多元特色與內涵。

原民局長羅美菁指出，為了讓長年離開原鄉部落的族人，在新北能有重溫及學習傳統文化的機會，市府每年都舉辦聯合文化活動，將散居在新北市各處的原民族人聚集起來，不僅凝聚族人情感，也提醒族人勿忘部落母體的文化根本。