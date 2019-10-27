新北樹林紅麴文化節吃美食 闖關還可抽智慧電視

2019-10-27 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北即時報導



「2019新北市樹林紅麴文化節」今在樹林興仁花園夜市舉辦，邀請紅麴料理達人製作拿手現炸紅糟肉、八層高的紅麴發糕塔，慶祝紅麴文化節邁向第13年，現場還有眾多紅麴美食攤，推廣「紅麴之鄉」樹林區的在地產業與文化。另外，闖關集滿3個章就可參加摸彩，最大獎可獲智慧電視、無線藍芽音響等。

新北市副市長吳明機表示，透過活動將樹林在地人文、景觀及紅麴特產相結合，除可延續文化深耕及推廣紅麴產業，呈現樹林區「紅麴之鄉」的美名，也創造地方產業及觀光發展。

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今年紅麴文化節推出多項活動，包括「美食品嚐甜滋滋」美味的福義軒紅麴餅乾定時發送、「紅麴小學堂」考驗紅麴知識、「紅麴寶寶瘋打卡」。新北市文化局表示，闖關集章樂」完成集滿3個章就可參加摸彩券活動及獲限量綿羊皂組，好禮包括智慧電視、富士拍立得米奇禮盒限定版、無線藍芽音響、小米手環等。