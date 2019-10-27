馬紹爾賈盧伊特市 成新北太平洋區第1個姐妹市

2019-10-27 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市政府今早與馬紹爾群島共和國賈盧伊特環礁（Jaluit Atoll）賈盧伊特環礁正式締結為姐妹市，成為新北市第9個姐妹市，也是在太平洋區的第１個姐妹市，新北市長侯友宜除了表示，對於與賈盧伊特市成為姐妹市，也用英文介紹他的名字「友宜」，盼兩國友誼能夠長存。

馬紹爾共和國總統海尼伉儷今親自前來新北市府，見證侯友宜與賈盧伊特市長阿靈頓・羅伯特簽署備忘錄儀式，新北市除了為台灣第一個發表聯合國永續發展目標（SDGs）自我檢視報告，也是我國第一個將永續發展及氣候變遷議題，納入外國姐妹市締結備忘錄的城市。

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侯友宜首先恭喜馬紹爾群島共和國當選聯合國人權理事會的成員，並表示，馬紹爾群島雖不大，但對人權、民主的貢獻，讓全世界有目共睹，而台灣對永續環境及人權保衛非常在意，在參加國際組織時，環保、產業及社會即為3大主軸。

馬紹爾群島在面對極端氣候，包含強降雨、颶風、地震、海嘯，海平面上升等鉅大挑戰時，非常辛苦在接受跳戰，而台灣也面臨到同樣的問題，而在這樣的挑戰中，新北會跟馬紹爾群島站在一起。

「我的名字『友宜』英文就是『friendship』，希望兩國的友誼能夠永固長存」，侯說，雖然台灣並非聯合國一員，但會盡最大的責任及力量和大家站在一起，新北市擁有超過400萬人口，全台各地的人都移居到此，是台灣的縮影，因此，新北市也會在SDGs架構下，推出各項政策，作為跟國際接軌的目標。

馬紹爾群島共和國位於北太平洋上，是中華民國關係密切的友好邦交國，自1998年11月兩國建交後，累積了20年深厚的情誼。除了與中央頻繁接觸外，與台灣地方政府也密切交流，包含新北市、桃園市及台中市等，新北為第6個與馬紹爾地方政府締結的城市。