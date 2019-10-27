新北騎警隊參與史詩劇開場 增添亮點獲好評
2019-10-27 14:34中央社 新北27日電
新北市立淡水古蹟博物館策劃「1884滬尾」系列活動，其中新北市警局騎警隊受邀參與史詩劇「戰祭1884」的開場演出，替活動增添亮點。
新北市政府文化局與新北市立淡水古蹟博物館策劃「1884滬尾」系列活動與展覽，並在滬尾砲臺公園展開戶外史詩鉅作「戰祭1884」演出，在26、27日晚間於滬尾砲臺公園盛大登場，主辦單位也邀請新北市政府警察局騎警隊參與開場演出，為這次活動增添神秘色彩。
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新北市政府警察局表示，新北市警局騎警隊每逢週末假日就會出現在板橋新板特區、淡水漁人碼頭、八里左岸公園、新店碧潭東岸、金瓜石黃金博物館及鶯歌陶瓷老街等觀光景點，由騎警們坐在馬匹上值勤。
新北市警局局長陳檡文表示，騎警隊平日訓練相當精實，他們派駐在觀光景點進行犯罪預防及宣導，並執行會場周邊巡邏、守望、警戒等騎警勤務以維安全，積極為民服務，塑造親民愛民的好形象，這次獲邀參加市府藝文活動，能展現平日訓練成果，更是相當難得的體驗，現場民眾大排長龍，除了欣賞騎警們精湛的騎術與英姿外，更能讓民眾瞭解騎警辛苦與付出，希望市民能更加支持警察執法，警民共同打擊犯罪。
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