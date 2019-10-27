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五股疏左堤防加高 中央全額負擔11.2億元

2019-10-27 13:22聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市府今年9月提前瞻計畫，盼五股疏左堤防加高經費由中央協助，行政院長蘇貞昌今前往視察並宣布，總經費11.2億元將由前瞻預算支付，疏左堤防高度將從現有6公尺提升到10公尺，達到200年的防洪標準。

蘇貞昌表示，哈吉貝颱風造成日本79死、300多人受傷，颱風要怎麼走沒人知道，假設來到台灣該怎麼辦，他當過縣長知道照顧這麼多人不簡單，堤防已要求水利署快施作，也希望新北快準備好後面的規畫。

新北副市長陳純敬說，新北目前有14個整體開發區，其中五股區的疏洪道左岸就碰到困難，因受限於大台北防洪洪水平原管制的影響，五股的都市發展必須將堤防加高跟對岸一樣，但目前只有20年的防洪標準。

陳純敬表示，新北整體財務計畫困難以及都市計畫開發效益，導致堤防延宕，不過目前五股區發展繁榮，成泰路以西有1.6萬戶約5.8萬人口，堤防不加高會造成該區淹水，因此請求中央給予協助。

經濟部水利署長賴建信說，2010年行政院核定「台北地區（社子島地區及五股地區）防洪計畫修正」，決議將這些區域要達到大台北地區一致保護標準，今年2月新北請求中央協助治理，9月再提報前瞻計畫。

賴建信指出，未來疏左堤防加高從國道一號以北至觀音坑溪，總長約4公里，工程總經費11億元，工期48個月，會與新北市府加速合作，把未加高的堤防完成。

新北市府今年9月提前瞻計畫，盼五股疏左堤防加高經費由中央協助，行政院長蘇貞昌今前...
新北市府今年9月提前瞻計畫，盼五股疏左堤防加高經費由中央協助，行政院長蘇貞昌今前往視察並宣佈，總經費11.2億元將由前瞻預算支付。記者王敏旭／攝影
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新北市府今年9月提前瞻計畫，盼五股疏左堤防加高經費由中央協助，行政院長蘇貞昌今前...
新北市府今年9月提前瞻計畫，盼五股疏左堤防加高經費由中央協助，行政院長蘇貞昌今前往視察並宣佈，總經費11.2億元將由前瞻預算支付。記者王敏旭／攝影
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哈吉貝颱風行政院

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