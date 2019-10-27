義民祭搶攻客家選票 柯文哲「客語講稿」曝光

2019-10-27 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲今天上午出席2018台北客家義民嘉年華活動，和蔡英文總統同台，不過兩人僅在蔡英文上台時，曾短暫握手，看起來「相敬如冰」，幾乎沒有互動、交談。

值得注意的是，過去柯文哲出席北市府舉辦的客家義民嘉年華活動，鮮少「講客語」，頂多就是開頭、結尾的一兩句，不過這次柯文哲卻是有備而來，全程講客語，被視為是要搶客家選票。

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北市府也曝光柯文哲的「客家講稿」，只見講稿上不僅有中、客語「台詞」，還有柯文哲的注音筆記，看得出相當認真。幕僚透露，柯文哲這次為了全程講客語，事前特別找老師還上課，就是為了表達對客家義民嘉年華的重視。

不過對於柯文哲難得講客語，台下的客家鄉親卻是評價兩極，有人誇讚市長很認真，不過也有人笑說，有點聽不懂，可能講國語會比較清楚一點。

柯文哲致詞時表示，客家義民祭典活動一直是台北市最有客家特色的活動，在台北市舉辦超過30年，義民嘉年華不僅僅是信仰活動，也是客家文化展現的大平台，從迎神、祭典、挑擔、踩街等，樣樣都可以看得到客家鄉親在尊重傳統下，想要創新與團結的用心。