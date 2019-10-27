北市百貨周年慶彈性禁左轉 民怨看不懂何時管制

2019-10-27 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市信義區百貨公司本月中旬起周年慶，因應活動期間人車潮可能較平日與一般假日時增加，為避免周邊停車場滿場後，車輛占用道路排隊引起交通壅塞，交通局在松仁路與松高路口設置「松高路彈性禁止左轉20巷」紅色告示牌提醒車輛駕駛，卻有民眾質疑看不懂、何時才管制等；對此，交通局表示，因為過去有駕駛不聽從現場義交指揮才設告示牌提醒，管制啟動時間主要為車流增加、松高路20巷停車場滿場時。

有民眾認為，告示牌提醒左轉車注意，牌子卻立在路邊，提醒效果有限；也有人質疑彈性禁止左轉20巷到底是何時才禁止也沒寫清楚，既然沒明確時間，設置的必要性在哪？

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交通局表示，松仁路與松高路口設置「松高路彈性禁止左轉20巷」紅色告示牌是百貨公司周年慶交通維持計畫的一部分，因松高路20巷有許多停車場出入口，民眾車輛過去經常排隊、回堵在20巷造成周邊交通也不順暢，雖有義交等指揮，卻仍有駕駛不聽指揮的情況，因此才決定增設告示牌預告、提醒民眾，必要時會出現禁止左轉管制。