日天才小提琴家五嶋龍與中山大學駐校樂團演繹「四季」

2019-10-27 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



31歲的日本天才小提琴家五嶋龍（Ryu Goto）既是空手道黑帶高手，也是美國哈佛大學物理系高材生。他將在11月6、9日晚間7點30分，分別在國家音樂廳和高雄市文化中心至德堂，與中山大學駐校樂團─巴洛克獨奏家樂團攜手演出。

在這場「崇高之美」音樂會中，五嶋龍將使用1722年由義大利製琴名門史特拉底瓦里家族製作的名琴Jupiter，ex-Goding，搭配巴洛克獨奏家樂團仿18世紀的法式雙層大鍵琴，演繹巴洛克時期韋瓦第的「四季」等精彩曲目。

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五嶋龍是世界三大女性小提琴家宓多里（Midori Goto）的弟弟，13歲就在東京卡薩爾斯廳連開10場系列獨奏音樂會，門票在短時間內搶購一空，創下日本古典樂壇新紀錄；17歲時，他與DG與環球出版唱片，榮登日本古典樂專輯榜上年度銷售冠軍。

19歲從劍橋三一學院和茱莉亞音樂學院畢業後，五嶋龍更進入美國哈佛大學物理系就讀；此外，他還是空手道黑帶三段的高手。空手道是五嶋龍在小提琴演奏之外的最愛，7歲時他向外祖父學習空手道，年僅10歲即黑帶加身，顛覆了一般人對音樂家溫文儒雅的刻板印象，可說是文武雙全的小提琴天才。

五嶋龍經常受邀與世界各國知名樂團及音樂家同台演出，曾合作過的樂團包括英國倫敦交響樂團、美國華盛頓國家交響樂團、加拿大溫哥華交響樂團、愛樂管弦樂團、歐洲青年管弦樂團、奧菲斯室內樂團、上海愛樂樂團及台北市立交響樂團等。

巴洛克獨奏家樂團藝術總監、中山大學音樂系教授李美文表示，五嶋龍能文能武、才華橫溢，演奏技巧及音樂的處理純熟，在他直率爽朗的琴音與精湛演奏技巧下，演繹樂迷們耳熟能詳的韋瓦第─小提琴協奏曲「四季」，相當令人期待。