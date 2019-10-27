影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市汐止區夢湖為當地著名景點，湖中豐富的生態環境，除了有瀕臨絕種的台灣細鯾、蓋斑鬥魚外，還有捕捉孑孑的黃花狸藻，每年4、5月可觀賞螢火蟲，秋季景色更為標緻，地主廖元興透露，夢湖最美的時候並非烈陽或午後時分，而是飄著細雨搭配山中雲霧，如同夢境中的天堂。

擁有「天使的祕境」之稱的夢湖，位於海拔325公尺處，由於被群山包圍，冬季午後常會起霧，使得湖面有如幻似夢般的意境，才因此得名。儘管是私人用地，地主廖元興大方開放民眾參觀、遊憩，但為保護夢湖及周邊環境的生態平衡，嚴禁民眾丟棄垃圾甚至私自放生外來魚種至湖中。

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擁有豐富生態的夢湖，湖中除了有瀕臨絕種的台灣細鯾、蓋斑鬥魚外，還有捕捉孑孑的黃花狸藻，黃花狸藻有許多孔洞，每當捕捉到孑孑時，孔洞就會變成黑色，夏季時會浮在水面上，冬天時會沈入湖中，十分特別。

廖元興表示，夢湖一年四季景色皆不同，3月可賞桐花、4至5月有螢火蟲、秋季時山中景致更為不同，有些人一開始看到夢湖時或許會有點失望，但久待後隨著陽光、微風的變動，會發覺夢湖不同的面貌。

廖私下透露，夢湖最美的時候並非早上烈陽高照或午後黃昏時分，而是陰天飄著細雨搭配山嵐雲霧繚繞的時候，就如同夢境中的天堂，平凡樸實且美好，非常適合一邊喝著咖啡，一邊享受這寧靜帶點神秘的感覺。

而夢湖上方的新山也是熱門爬山路線，位於友蚋山往南延伸的支稜上山，是北汐止一帶的高山，山稜東北側為垂直絕壁，西南面則是呈現60度的陡坡，山徑間落差頗大，儘管登山路線較為原始，但中間有不少指標及繩索幫助攀爬。