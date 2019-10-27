厚切牛肉麵「呷好逗相報」 瑞芳珍廚房只掛面小招牌

2019-10-27 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



新北市瑞芳區「耿記珍廚房」老闆耿萬珍，大學主修財經但愛料理，夢想是開餐廳。17年前接手爸爸的小店，傳承軟嫩牛肉麵好口味。她對自家料理有信心，不掛招牌，但她的公公有點不放心，幫她掛了一面只寫「牛肉麵」的小招牌。

耿萬珍的爸爸耿坦然麵食做得一級棒，讓家人有口福。他曾報名已故知名廚師傅培梅的烹飪課，買食譜回來精進廚藝。1979年從消防隊退休開店賣麵，耿萬珍就是小助手，等她結婚，4個小孩都上小學、幼兒園，決定接手一圓青春夢，也讓爸爸能真正退休享清福。

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耿坦然的店沒店名，耿萬珍接手後稱「耿記第2代」，因為賣自己的料理，因此取名「珍廚房」，店內賣的牛肉麵放4、5大塊牛肉，只賣100元，不少主顧覺得CP值很高。

珍廚房每天料理近50斤牛肉，先放進大鍋熬湯，五、六分熟時撈起來切塊，然後再下鍋加佐料熬煮，全程4、5個小時，既能讓牛肉保持鮮甜，又能呈現如用快鍋、壓力鍋悶煮的軟嫰口感。因為主顧多，到晚上7點多可能就吃不到了。

珍廚房除了招牌厚切牛肉麵，餛飩麵、餛飩湯也是主力商品，餛飩內餡飽滿，滋味鮮美。店內還有多款小菜，多數都是耿萬珍親手準備，讓客人有更多選擇。

做吃的生意很忙碌，耿萬珍任警職的丈夫下班會來幫忙，讀大學的孩子也會來當助手。一開始耿瑞珍要忙到凌晨2、3點，現在午夜就能忙完。雖然很累，但愛料理的她總笑臉迎人，希望客人能吃得更開心。

耿記珍廚房

地址：瑞芳區中正路57號

電話：0911-909258