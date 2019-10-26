明星學區戶籍出租 網站登廣告…可罰9000元

2019-10-26 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



北市名星學區搶手，網站上出現戶籍出租廣告。 記者楊正海／攝影 分享 facebook

台北市明星學區超搶手，議員吳世正發現，有拍賣、租屋網站出現明星學區戶籍出租廣告，價格從每月1000元到3500元不等，還要付押金2個月，違反戶籍法，要求市府遏止這種歪風。北市法務局長袁秀慧表示，兩周內開會，要求網路平台業者撤下這類出租廣告；民政局也表示，違法業者可處最高9000元罰款。

吳世正說，只要上網搜尋關鍵字「戶籍、出租」，就會出現多筆戶籍出租資訊，包括露天拍賣、蝦皮購物、台灣幸福租、591房屋交易網、yahoo拍賣，都可找到這類廣告，讓他大開眼界。

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實際上網查詢，可找到學區為仁愛國小、仁愛國中，設籍費用每月3000元，外加押金2個月，設籍為獨立戶，如遇額滿改分發至三興、光復、建安國小，年繳可打9折，遷出時退還押金。

吳世正說，賣家出租戶籍，為解決承租者收信問題，還推出「共享信箱」，收發信件。

他指出，戶籍法第76條規定，申請人故意為不實之申請或有關機關、學校、團體、公司、人民故意提供各級主管機關及戶政事務所不實資料，可處3000元至9000元罰款。另根據民政局資料，105年到108年9月，因違反戶籍法第76條被裁罰件數共109件，平均每月2.4件，以松山區19件最多，大安區18件次之，中山區和內湖區10件並列第三。

吳世正說，若外縣市民眾為領取北市各項社會福利補貼，藉由租戶籍遷入北市，將增加市府福利經費支出，若為選舉投票遷入戶籍，會影響投票結果，也會觸犯刑法。

民政局長藍世聰表示，合法與否要從是否有居住事實來看，目前規定，一個戶籍有8個公民以上登記居住就會查。

袁秀慧說，戶籍數量太大才會出現漏洞，法務局會在與網路平台業者的定期會議中，要求業者不得刊登類似廣告，2周內會發函要求業者處理。