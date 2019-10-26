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台北市明星學區戶籍月租3000元 議員：我大開眼界

2019-10-26 19:58聯合報 記者楊正海／台北即時報導

北市寸土寸金，不僅房租貴，連明星學區的戶籍也可出租，在拍賣、租屋網站都可以看到招租訊息，價格從每月 1000元到3500元不等，還要付押金2個月。議員吳世正發現，這種行為已經違反戶籍法。北市法務局長袁秀慧表示，兩周內開會，要求網路平台業者撤下這類出租廣告。民政局也表示，違法業者可處最高9000元罰款。

吳世正說，只要搜尋關鍵字「戶籍、出租」就會出現多筆戶籍出租的資訊，包括露天拍賣、蝦皮購物、台灣幸福租、591房屋交易網、yahoo拍賣，都可以找到戶籍出租的廣告。他說，常聽過家長為了孩子就學而向親友寄戶籍，但沒想到還有出租戶籍賺錢這一招，讓他大開眼界。

實際上網查詢，可找到學區為仁愛國小、仁愛國中，設籍費用每月3000元，還要押金2個月，設籍為獨立戶，如遇額滿改分發學校，則改為三興、光復、建安國小，年繳可打9折，遷出時退還押金。從拍賣網站內容來看，賣家不僅出租戶籍，為了解決承租的買家收信問題，甚至還推出「共享信箱」，收發信件。

根據戶籍法第76條規定，申請人故意為不實之申請或有關機關、學校、團體、公司、人民故意提供各級主管機關及戶政事務所不實之資料者，可處3000元以上9000元以下罰款。

民政局長藍世聰表示，合法與否要從是否有居住事實來看，目前規定一址有8人就會抽查，也就是表示，若是一個戶籍有8個公民以上登記居住就會查。

法務局長袁秀慧說，民政單位對於戶籍有實質審查義務，但戶籍數量太大才會出現漏洞，法務局會在與網路平台業者的定期會議中，要求業者不得刊登類似廣告，2周內會發函要求業者處理。

台北市寸土寸金，不僅房租貴，連明星學區的戶籍也可出租，在拍賣、租屋網站都可以看到...
台北市寸土寸金，不僅房租貴，連明星學區的戶籍也可出租，在拍賣、租屋網站都可以看到招租訊息。記者楊正海/翻攝
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