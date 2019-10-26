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台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

影／聯合作戰力挺戰友 蔣萬安陪同柯志恩掃街拜票

2019-10-26 19:23聯合報 記者江婉儀／即時報導

國民黨立委柯志恩今邀請立委蔣萬安一同來板橋重慶黃昏市場掃街，蔣萬安表示，選情進入最後階段非常緊繃，能體會參選人希望各界幫忙，所以今天用一個小時的空檔幫柯志恩掃街，柯志恩表示，希望藉由蔣萬安帶動人氣，讓大家看到國民黨的新戰力、國民黨新的改革清新形象。

下午的黃昏市場擠滿要買菜的民眾，柯志恩與蔣萬安沿路拜票，民眾發現蔣萬安陪同柯志恩掃街，都熱情回應，許多人爭相拿出手機跟兩人合影，也向柯志恩表達支持，要她加油。

蔣萬安表示，今天與柯志恩委員來重慶黃昏市場，跟所有鄉親懇託，大家反應都非常熱烈，都很喜歡、也對柯志恩國會問政表現比起大拇指，給一個讚，對於她國會問政犀利、幫地方解決問題，給予非常大的肯定，選情到最後階段其實非常激烈，柯委員是他在立法院非常要好的同事，也是非常好的戰友。

講萬安表示，他藉由短短一個小時的空檔，犧牲原本休息片刻的時間幫柯志恩掃街，這是很早之前我們就約好，答應她要來拜票，因為進入最後階段非常激烈、選情緊繃，也能體會參選人很希望有各界支持幫忙。

柯志恩表示，今天非常感動，在立法院非常優秀的蔣萬安，就像她的弟弟一樣，特別撥空來掃街，全國各地參選人都希望萬安去，但是他自己也在忙著選舉，他可以撥空來幫在立法院的姊姊來掃街，非常感動。

柯志恩說，今天很多人看到萬安來，也非常興奮，但她也提醒大家，是柯志恩要選，不是蔣萬安要選，但是藉由他帶動人氣，讓大家看到國民黨的新戰力，讓大家看到國民黨新的改革清新形象，很多人會看到他們，會覺得國民黨很有希望，更希望會票投國民黨，她跟蔣萬安都是五五波，選情非常緊繃，所以需要聯合作戰，希望每個人給他們機會續留立法院。

國民黨立委柯志恩今邀請立委蔣萬安一同來板橋重慶黃昏市場掃街，民眾發現蔣萬安陪同柯...
國民黨立委柯志恩今邀請立委蔣萬安一同來板橋重慶黃昏市場掃街，民眾發現蔣萬安陪同柯志恩掃街，都熱情回應。記者江婉儀／攝影
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立委蔣萬安陪同柯志恩在板橋重慶黃昏市場掃街拜票，民眾也提出合影要求。記者江婉儀／...
立委蔣萬安陪同柯志恩在板橋重慶黃昏市場掃街拜票，民眾也提出合影要求。記者江婉儀／攝影
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蔣萬安國民黨立法院2020選舉2020選舉台北市立委

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