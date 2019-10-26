點亮淡水禮拜堂超美！ 特殊照明保護古蹟環境

2019-10-26 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市淡水人氣景點「淡水禮拜堂」今舉行點燈儀式，傍晚許多人手持蠟燭，在弦樂中迎接淡水禮拜堂的點亮。此次照明工法不同一般的照明，設計師利用原有的燈具位置更換光源，以及外圍投光。設計師陳宇晃表示，整體光源是「比月亮再暗一點」的光，不希望讓人造光影響星空，展現人與自然環境和諧共存的關係。

主辦活動的中強光電文化藝術基金會董事長姚政仲表示，生活中的光無所不在，隨時影響人們觀看、體驗世界的方式，期望點亮這座在北台灣具代表性的建築物，讓更多人感受北台灣百年的人文歷史風貌。

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此次完成照明設計的陳宇晃，剛完成總統府的照明設計、同時也是「2018台灣光環境獎」的得獎照明設計師。陳宇晃說，淡水禮拜堂是當年馬偕博士傳教的起點，從淡水可見的馬偕雕像、真理大學的牛津學堂等，可顯示馬偕對淡水深遠的影響，因此燈光設計的意義不只是把建物打亮，更重要是重現這段溫暖的記憶。

陳宇晃表示，考量淡水禮拜堂為古蹟建物，利用原有的燈具位置更換光源，也透過外圍投光的方式，避免破壞禮拜堂，為了表現馬偕博士宣教的精神，整體光源是「比月亮再暗一點」的光，不希望讓人造光影響星空。