北捷微電影劇本 運行日常成最美記憶奪金獎

2019-10-26 19:17 中央社 台北26日電



台北捷運首屆微電影劇本徵選，描述捷運內部工作者的「最平凡的日子，卻是最美的記憶」奪金獎，以偏鄉師生為題的「Fromhere to there」及「再一次」則分別摘銀鍍銅。

北捷表示，以Be with you為徵稿理念，盼與所有人分享生命中的捷運故事。

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台北捷運今年以Be with you為題徵選微電影劇本，是北捷史上首次跨領域舉辦微電影劇本徵選，2個月就收到1884份投稿，並與影視戲劇相關人士合作，以劇本創意、感染力及可執行性為評選標準，決選出北捷想培植的第一個編劇創作者。

金獎得主李明鴻作品「最平凡的日子，卻是最美的記憶」描述台北捷運內部工作人員的故事。李明鴻表示，主要劇本花了約1天完成，但後續大大小小修改卻耗時4週，「從小到大沒拿過幾次獎狀，這下子一次就拿這麼大的」。

李明鴻說，故事要以人為本，因為自己喜歡觀察人，所以周遭人群互動就是很好的發想靈感，劇本裡一對父女的互動就來自於此，也呼籲大家搭捷運時不要顧滑手機、多留意身邊風景。

拿下銀獎的林彥廷與銅獎得主黃瑞仁皆以偏鄉學童及教育工作者為主角，北捷在他們眼中就像一座遊樂園，承載對教育的付出以及孩子們的夢想，也從學童視角發現捷運之美。

北捷總經理顏邦傑表示，北捷運量在今年突破100億人次，就代表有100億個故事在捷運上發生，Be withyou的徵稿理念，詮釋了北捷想傳遞的溫暖價值觀，透過拍攝得獎作品，與所有人分享生命當中的捷運故事。

得獎者除獲得獎金外，北捷也計畫將得獎作品拍攝成微電影，讓捷運故事成為每個旅客生命中難忘的旅程。