影／板橋府中商圈封街百鬼討糖吃 見糖就搶嚇壞工作人員

2019-10-26 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



「2019府中搞什麼鬼」活動今天在板橋府中商圈盛大舉行，新北市府特地封街，讓萬人齊聚「搞鬼」，黑魔女、小丑與鬼白雪公主等都現身遊街，小朋友們排隊搶拿糖果。新北市長侯友宜也扮成魔法師踩街遊行，他說，「小朋友沒拿到糖果就可以搗蛋！對不對！」語畢，小朋友們高喊「對！」現場氣氛熱絡。

「府中搞什麼鬼」今年邁入第9年，每年都吸引民眾熱情響應；此外今年活動首度辦理萬聖小市集，匯集異國美食、商圈嚴選及地方特色攤位。府中商圈擠滿人，家長們帶領變裝的小朋友排成兩排，等拿糖果，現場一度出現糖果箱才一打開蓋子，小朋友就蜂擁而至，將糖果全拿光的場面，一旁工作人員紛紛嚇說「好驚人。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

侯友宜今天也誠意滿滿，一路上邊帶領百鬼遊行，一邊發糖果，整條路走走停停約一個半小時才抵達舞台。侯表示，一路發糖果過來，小朋友都跟他說不給糖就搗蛋，每一個人都搶著要糖果，今天府中商圈人潮滿滿，大家都來府中快樂過萬聖節。

新北市經發局表示，今年變裝比賽分成專業組與一般組，百名變裝參賽者今天同場較勁，得獎名單將於晚間8點後公布，另外將分別選出2組優勝及10組佳作，共享台幣14萬元獎金。