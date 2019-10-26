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影／板橋府中商圈封街百鬼討糖吃 見糖就搶嚇壞工作人員

2019-10-26 17:25聯合報 記者張曼蘋／即時報導

「2019府中搞什麼鬼」活動今天在板橋府中商圈盛大舉行，新北市府特地封街，讓萬人齊聚「搞鬼」，黑魔女、小丑與鬼白雪公主等都現身遊街，小朋友們排隊搶拿糖果。新北市長侯友宜也扮成魔法師踩街遊行，他說，「小朋友沒拿到糖果就可以搗蛋！對不對！」語畢，小朋友們高喊「對！」現場氣氛熱絡。

「府中搞什麼鬼」今年邁入第9年，每年都吸引民眾熱情響應；此外今年活動首度辦理萬聖小市集，匯集異國美食、商圈嚴選及地方特色攤位。府中商圈擠滿人，家長們帶領變裝的小朋友排成兩排，等拿糖果，現場一度出現糖果箱才一打開蓋子，小朋友就蜂擁而至，將糖果全拿光的場面，一旁工作人員紛紛嚇說「好驚人。」

侯友宜今天也誠意滿滿，一路上邊帶領百鬼遊行，一邊發糖果，整條路走走停停約一個半小時才抵達舞台。侯表示，一路發糖果過來，小朋友都跟他說不給糖就搗蛋，每一個人都搶著要糖果，今天府中商圈人潮滿滿，大家都來府中快樂過萬聖節。

新北市經發局表示，今年變裝比賽分成專業組與一般組，百名變裝參賽者今天同場較勁，得獎名單將於晚間8點後公布，另外將分別選出2組優勝及10組佳作，共享台幣14萬元獎金。

經發局表示，現場也有「迷你三輪車競速賽」，最快抵達終點者可拿到200元超商商品卡，晚間也會推出奇幻夜電影院，提供限量小點心供享用，今年府中商圈店家優惠不僅擴大串聯到枋橋古城區，期限還將延伸到明年1月1日止，歡迎一起來府中一路享好康到聖誕。

新北市板橋府中商圈今天封街，讓萬人齊聚「搞鬼」，俏皮女殭屍十分吸睛。記者張曼蘋／...
新北市板橋府中商圈今天封街，讓萬人齊聚「搞鬼」，俏皮女殭屍十分吸睛。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜今天也誠意滿滿，一路上邊帶領百鬼遊行，一邊發糖果。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天也誠意滿滿，一路上邊帶領百鬼遊行，一邊發糖果。記者張曼蘋／攝影
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今年變裝比賽分成專業組與一般組，百名變裝參賽者今天同場較勁，每個人都認真妝扮。記...
今年變裝比賽分成專業組與一般組，百名變裝參賽者今天同場較勁，每個人都認真妝扮。記者張曼蘋／攝影
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「2019府中搞什麼鬼」活動今天在板橋府中商圈盛大舉行，新北市府特地封街，讓萬人...
「2019府中搞什麼鬼」活動今天在板橋府中商圈盛大舉行，新北市府特地封街，讓萬人齊聚「搞鬼」。記者張曼蘋／攝影
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今年變裝比賽分成專業組與一般組，百名變裝參賽者同場較勁，還有人打扮成侏羅紀恐龍。...
今年變裝比賽分成專業組與一般組，百名變裝參賽者同場較勁，還有人打扮成侏羅紀恐龍。記者張曼蘋／攝影
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百名變裝參賽者同場較勁，恐怖白雪公主嚇壞許多小朋友。記者張曼蘋／攝影
百名變裝參賽者同場較勁，恐怖白雪公主嚇壞許多小朋友。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜法師

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