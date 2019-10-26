影／板橋府中商圈封街百鬼討糖吃 見糖就搶嚇壞工作人員
2019-10-26 17:25
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
「2019府中搞什麼鬼」活動今天在板橋府中商圈盛大舉行，新北市府特地封街，讓萬人齊聚「搞鬼」，黑魔女、小丑與鬼白雪公主等都現身遊街，小朋友們排隊搶拿糖果。新北市長侯友宜也扮成魔法師踩街遊行，他說，「小朋友沒拿到糖果就可以搗蛋！對不對！」語畢，小朋友們高喊「對！」現場氣氛熱絡。
「府中搞什麼鬼」今年邁入第9年，每年都吸引民眾熱情響應；此外今年活動首度辦理萬聖小市集，匯集異國美食、商圈嚴選及地方特色攤位。府中商圈擠滿人，家長們帶領變裝的小朋友排成兩排，等拿糖果，現場一度出現糖果箱才一打開蓋子，小朋友就蜂擁而至，將糖果全拿光的場面，一旁工作人員紛紛嚇說「好驚人。」
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
侯友宜今天也誠意滿滿，一路上邊帶領百鬼遊行，一邊發糖果，整條路走走停停約一個半小時才抵達舞台。侯表示，一路發糖果過來，小朋友都跟他說不給糖就搗蛋，每一個人都搶著要糖果，今天府中商圈人潮滿滿，大家都來府中快樂過萬聖節。
新北市經發局表示，今年變裝比賽分成專業組與一般組，百名變裝參賽者今天同場較勁，得獎名單將於晚間8點後公布，另外將分別選出2組優勝及10組佳作，共享台幣14萬元獎金。
經發局表示，現場也有「迷你三輪車競速賽」，最快抵達終點者可拿到200元超商商品卡，晚間也會推出奇幻夜電影院，提供限量小點心供享用，今年府中商圈店家優惠不僅擴大串聯到枋橋古城區，期限還將延伸到明年1月1日止，歡迎一起來府中一路享好康到聖誕。
留言