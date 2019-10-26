撿便宜、做愛心！ 南昌家具街生活節CP值超高

2019-10-26 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



「2019年南昌家具街美好生活節」今天在南昌路2段盛大登場，現場有「1折拍賣會」、「2折愛心拍賣會」及「親子共學手作DIY小教室」等活動，一早就湧入不少民眾搶便宜、拼愛心，明天活動還有一天，民眾們不訪趁著假日到現場尋寶，帶回cp值超高的實用家具。

南昌家具街發展協會長黃世耀表示，南昌家具街家具種類多、選擇性高且品質優良，商圈內店家多為「在地起家」，較無租金成本壓力，都提供消費者品質好、價格實惠的商品。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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本次活動串聯協會店家，辦理2場「1折拍賣會」及1場「2折愛心拍賣會」，提供超過30件優質家具，其中「2折愛心拍賣會」全數所得將捐贈給社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會，民眾們搶便宜購物之餘，也能溫暖做愛心。

另外，活動現場也邀請「如果兒童劇團」、「故事屋」、「台北市立國樂團附設少年國樂團」及「螢橋國小武術舞獅隊」等表演團體到場互動表演，還有親子共學手作DIY小教室及小朋友超愛的氣墊城堡區，適合家長帶著家中寶貝參加，可以說是大人小孩都有福。