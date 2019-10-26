柯文哲搞怪變身魔法師 嗨翻天母萬聖節

2019-10-26 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北天母商圈年度盛事，第11屆「天母搞什麼鬼-萬聖節嘉年華」今天登場，現場免費贈送4000個限量版「南瓜桶」，活動的大量人潮再次將天母公園周邊塞爆，台北市長柯文哲到現場也直呼「走進來第一個感覺就是人山人海，怎麼那麼多人啊！」，街區間充滿濃濃萬聖節氣氛。

柯文哲下午頭戴魔法帽、身穿法師披風，搞怪變裝登場，柯說，天母商圈每年10月舉辦萬聖節特色活動，參與人次更自102年的8萬人次逐漸成長至107年約23萬人次，今年活動也與在地商圈、百貨業者新光三越、大葉高島屋等合作，搭配討糖店家的遊程規劃，讓更多民眾了解巷弄間的特色店家。

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有趣的是，今年活動與全聯福利中心合作，盼讓熱氣球在天母運動公園升空（繫流方式），原本更打算邀請柯文哲搭乘飛上天空、提供民眾體驗，無奈現場風勢過大，熱氣球無法順利升起，但充氣過程中的壯觀景象，也讓現場民眾驚呼連連，「不用跑到台東，也可以看熱氣球！」。

天母商圈發展協會理事長唐笛表示，這次萬聖節除了發放百萬顆高品質糖果，還有廣受小朋友歡迎的日本「超人力霸王R／B」蒞臨現場同歡，小朋友也可在250間高掛南瓜燈籠的店家，免費要糖搗蛋，一同享受充滿異國氣氛的天母萬聖假期。