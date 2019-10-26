大龍峒保安宮與文化部辦研討會 鄭麗君、柯文哲將致詞

2019-10-26 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



大龍峒保安宮配合文化部提列為國定古蹟，明日將與文化部共同舉辦「宗教建築保存與維護」國際研討會，邀請日本、香港、新加坡、義大利、澳洲等國家共同分享宗教建築保存與維護經驗。大龍峒保安宮盼研討會的成果對台灣古蹟修復能有所幫助。

國際研討會將於10月27日上午8點半，由台北市蘭州國中管樂團演出展開序幕，9點舉行開幕儀式邀請文化部長鄭麗君，台北市長柯文哲前來致詞。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

接著由來自各地學者專家分別發表論文，一連八場，最後在下午5點半舉行閉幕式。

第一場由新加坡科技大學建築與可持續設計系副教授楊茳善博士主講「修復保護為歷史建築的柔性管理策略：以新加坡蓮山雙林禪寺120年建築沿革為案例」。第二場由香港中文大學歷史系客席副教授蕭麗娟主講「香港的中式廟宇」。

第三場由香港中文大學歷史系客席副教授鄒興華主講「香港楊侯崇祀：物質與非物質文化遺產保育」；第四場由香港科技大學人文部副教授廖迪生主講「廟宇裝飾、戲劇與神明想像：香港個案研究」。

第五場由義大利諾西亞聖本篤修道院院長本篤尼瓦可夫修士主講「聖堂的靈魂」；第六場由日本京都橘大學歷史遺產學科教授村上裕道主講「文化資產經理人幫助佛寺復甦」。

第七場由澳洲藝術工作實驗室修復技師麗塔主講「潘麗水大師所繪大龍峒保安宮壁畫的保存處理」；最後一場由保安宮董事長廖武治主講「台北大龍峒保安宮古蹟保存經驗」。

大龍峒保安宮於民國84年進行日治大正6年重修以來，規模最大的重修工程，由保安宮自籌經費，成為國內首宗由民間籌資主導重修復古蹟的案例。整個工程以現代科學保護方法及傳統工法，並取得之間的平衡，以做到「整舊如舊」。

為了恢復日治大正時期的典雅風貌，也保留當時漳派匠師陳應彬與泉派匠師郭塔兩人的對場競技之作，保安宮尋求適任匠師，以點工制方式計資，並由廟方自行統籌、監造。整個修復工程引進國外修復古蹟的方法，如水電管線地下化、夜間重點投射照明塑造保安宮優美夜貌、邀請澳洲壁畫修復技師來台修復壁畫等，修復工程歷時7年，於民國91年完成。