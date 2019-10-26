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秋高氣爽山藥當時 新北年產600噸每台斤最高可賣300元

2019-10-26 16:03聯合報 記者游明煌／即時報導

新北市政府今天在雙溪平林農場，舉辦「輕旅山間採藥趣」新北山藥產地展售會暨頒發新北...
新北市政府今天在雙溪平林農場，舉辦「輕旅山間採藥趣」新北山藥產地展售會暨頒發新北山藥評鑑冠軍。圖／新北市農業局提供
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目前秋高氣爽正是品嘗山藥的最佳時節，新北市政府今天在雙溪平林農場，舉辦「輕旅山間採藥趣」新北山藥產地展售會暨頒發新北山藥評鑑冠軍，不少民眾品嘗山藥的好滋味。，新北山藥口感香Q綿密，切開後斷面不易褐化，年產600噸，每台斤最高可賣300元，質量均佳。

新北市秘書長林祐賢為新北山藥冠軍王頒獎加持，鼓勵農友精進栽培技術，提供更優質美味的山藥。展售會現場不僅販售當令最新鮮的山藥，更開放山藥水果牛奶、山藥銅鑼燒與手工山藥粿免費試吃活動，吸引數百民眾前來共襄盛舉。

瑞芳地區農會理事長林文義表示，新北山藥生長於雙溪、平溪、瑞芳、貢寮、汐止地區，年產量約600公噸，種植面積約46公頃，為台灣野生特有品種「基隆原生種山藥」。不同於其他山藥品種，新北山藥口感香Q綿密，切開後斷面不易褐化，做為涼拌山藥、山藥饅頭當點心，或製成秋冬進補料理，皆十分美味。

林文義說，新北山藥較進口山藥更新鮮，饕客多會指名搶購，每台斤價格最高可達300元，可說是全國最高貴的山藥。

林祐賢表示，山藥既養生又綿密Q彈，在新北健康三寶中，一定要大力推薦。今天提供各式山藥點心免費試吃以及最新鮮的新北山藥讓民眾購買，新北山藥結合「青春山海線」觀光品牌，搭配淡蘭古道登山熱潮，推出一日山藥體驗之旅，不僅讓遊客嘗試擔任一日山藥農，更悠遊雙溪、平溪、貢寮的山海美景，結合農產行銷及觀光旅遊，歡迎民眾即日起至11月底，前往新北山藥產地品嘗。

購買山藥可洽瑞芳地區農會（02）24972760、平溪區農會（02）24951051、三芝區農會（02）26363111。

新北市政府今天在雙溪平林農場，舉辦「輕旅山間採藥趣」新北山藥產地展售會暨頒發新北...
新北市政府今天在雙溪平林農場，舉辦「輕旅山間採藥趣」新北山藥產地展售會暨頒發新北山藥評鑑冠軍。圖／新北市農業局提供
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新北市政府今天在雙溪平林農場，舉辦「輕旅山間採藥趣」新北山藥產地展售會暨頒發新北山藥評鑑冠軍。圖／新北市農業局提供
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新北市政府今天在雙溪平林農場，舉辦「輕旅山間採藥趣」新北山藥產地展售會暨頒發新北山藥評鑑冠軍。圖／新北市農業局提供
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新北市政府今天在雙溪平林農場，舉辦「輕旅山間採藥趣」新北山藥產地展售會暨頒發新北山藥評鑑冠軍。圖／新北市農業局提供
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