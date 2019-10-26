秋高氣爽山藥當時 新北年產600噸每台斤最高可賣300元

2019-10-26 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市政府今天在雙溪平林農場，舉辦「輕旅山間採藥趣」新北山藥產地展售會暨頒發新北山藥評鑑冠軍。圖／新北市農業局提供 分享 facebook

目前秋高氣爽正是品嘗山藥的最佳時節，新北市政府今天在雙溪平林農場，舉辦「輕旅山間採藥趣」新北山藥產地展售會暨頒發新北山藥評鑑冠軍，不少民眾品嘗山藥的好滋味。，新北山藥口感香Q綿密，切開後斷面不易褐化，年產600噸，每台斤最高可賣300元，質量均佳。

新北市秘書長林祐賢為新北山藥冠軍王頒獎加持，鼓勵農友精進栽培技術，提供更優質美味的山藥。展售會現場不僅販售當令最新鮮的山藥，更開放山藥水果牛奶、山藥銅鑼燒與手工山藥粿免費試吃活動，吸引數百民眾前來共襄盛舉。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

瑞芳地區農會理事長林文義表示，新北山藥生長於雙溪、平溪、瑞芳、貢寮、汐止地區，年產量約600公噸，種植面積約46公頃，為台灣野生特有品種「基隆原生種山藥」。不同於其他山藥品種，新北山藥口感香Q綿密，切開後斷面不易褐化，做為涼拌山藥、山藥饅頭當點心，或製成秋冬進補料理，皆十分美味。

林文義說，新北山藥較進口山藥更新鮮，饕客多會指名搶購，每台斤價格最高可達300元，可說是全國最高貴的山藥。

林祐賢表示，山藥既養生又綿密Q彈，在新北健康三寶中，一定要大力推薦。今天提供各式山藥點心免費試吃以及最新鮮的新北山藥讓民眾購買，新北山藥結合「青春山海線」觀光品牌，搭配淡蘭古道登山熱潮，推出一日山藥體驗之旅，不僅讓遊客嘗試擔任一日山藥農，更悠遊雙溪、平溪、貢寮的山海美景，結合農產行銷及觀光旅遊，歡迎民眾即日起至11月底，前往新北山藥產地品嘗。

購買山藥可洽瑞芳地區農會（02）24972760、平溪區農會（02）24951051、三芝區農會（02）26363111。